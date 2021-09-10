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Главная Новости Мир Беларусь Андрей Смолий: в конце октября Беларусь перестанет существовать, как самостоятельное государство
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Андрей Смолий: в конце октября Беларусь перестанет существовать, как самостоятельное государство

Лукашенко и Путин согласовали основные пункты о союзном государстве

сегодня, 08:40
Автор:

Кравцев Сергей

То, о чем предупреждали многие политики, эксперты, обозреватели и журналисты произошло – Россия фактически и окончательно поглощает Беларусь. Все 28 программ "поглощения" почти согласованы на вчерашней встрече президента РФ Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко, а уже в конце октября они могут быть приняты на официальном уровне. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет у себя в Facebook украинский политолог Андрей Смолий.

Андрей Смолий: в конце октября Беларусь перестанет существовать, как самостоятельное государство

Флаг Беларуси Фото: из открытых источников

Он отметил, то, о чём договорились Путин и Лукашенко может быть официально озвучено и подписано. Тогда это будет означать о создании так называемого "союзного государства", что поставит точку в существовании независимой Беларуси даже на бумаге. Политолог поправил, Беларусь, конечно же, будет существовать со своим флагом и гербом, но только в рамках союзного государства это уже будет даже прописано юридически. 

По мнению Андрея Смолия, совершенно не зря Лукашенко назвал россиян и белорусов одним народом, который произошёл от единого корня. Также то, о чём договорились Путин и Лукашенко ещё раз проливает свет на события, которые произошли в Беларуси после фальсификации на президентских выборах, становится понятно, кому выгодна изоляция страны. Это Владимир Путин, который своего добился и осталось всего лишь пара автографов Лукашенко, который полностью сдаст страну. Смолий считает, что всё это сулит нехорошие перспективы для Украины. Ведь мы получаем больше 1000 км границы с режимом Лукашенко, который превратится в границу Кремля, а дальше уже неизвестно, как решит Путин – с какой стороны и в какой момент начинать свою агрессию против Украины.

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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4367440613293707&id=100000834337338
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