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Лукашенко снова отвесил россиянам комплименты, заявив, что Путин ему, как брат

Глава белорусского режима Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что русские и белорусы – "практически единый народ".

сегодня, 07:04
Автор:

Кравцев Сергей

На встрече с президентом России Владимиром Путиным самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что русские и белорусы "практически единый народ". Также Лукашенко высказал уверенность, что вскоре между Беларусью и Россией появится еще больше общего, ведь интеграция двух стран заметно усилится в рамках "союзного государства". Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Белта", цитируя слова Лукашенко.

Лукашенко снова отвесил россиянам комплименты, заявив, что Путин ему, как брат

Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото из открытых источников

Александр Лукашенко отметил, сегодня Россия и Беларусь развиваются очень быстро, потому как являются одними из передовых цивилизованных стран. Залог успеха такого прогресса состоит в том, что обе страны идут вместе, в тесном союзе, как родные народы.

Лукашенко отметил, что не видит разницы между россиянами и белорусами, считая, что это единый народ. По словам Лукашенко, он вместе со своим российским коллегой делает свою работу, которую пусть оценивают уже люди. Отметим, такие заявления о сближении России и Беларуси Александр Лукашенко делает не первый раз. Риторика о едином народе с Россией четко начала прослеживаться после волнений в Беларуси, связанными с фальсификацией на выборах президента Беларуси, когда Лукашенко оказался очень близко к тому, чтобы потерять власть.

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Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-prinjatie-sojuznyh-programm-budet-proryvom-459108-2021/
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