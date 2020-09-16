Батька обиделся: Лукашенко обвинил Украину в массовых протестах белорусов

Язык
BTC/USD
10932.97
ETH/USD
367.48
LTC/USD
48.15
USD/UAH
28.25
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.39
Екатерина Белоброва
Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Украина стала форпостом политических провокаций внутри его страны и выразил свою досаду о том, что Киев занял позицию американских саттелитов. Об этом сообщается на белорусском сайте "БЕЛТА".
Отмечается, что президент продолжает искать виноватых извне в том, что в Беларуси развернулись нешуточные демонстрации с требованием провести независимые выборы, согласно результатам которых у Лукашенко просто не останется шансов править страной.
Так, он подчеркнул, что эти "внешние силы" уже десять лет вели подготовительные работы в подготовке к "времени Ч".
При упоминании последней, пишет издание, глава белорусской нации выразил особое разочарование.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Евросоюзе официально заявили, что Александр Лукашенко не считается легитимным президентом, что заметно усложнит прежнее сотрудничество с Беларусью в целом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости