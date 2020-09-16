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Главная Новости Мир Беларусь Батька обиделся: Лукашенко обвинил Украину в массовых протестах белорусов
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Батька обиделся: Лукашенко обвинил Украину в массовых протестах белорусов

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что Украина оказалась дурным примером для политических настроений в республике

сегодня, 15:59
Автор:

Екатерина Белоброва

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Украина стала форпостом политических провокаций внутри его страны и выразил свою досаду о том, что Киев занял позицию американских саттелитов. Об этом сообщается на белорусском сайте "БЕЛТА".

Батька обиделся: Лукашенко обвинил Украину в массовых протестах белорусов

Отмечается, что президент продолжает искать виноватых извне в том, что в Беларуси развернулись нешуточные демонстрации с требованием провести независимые выборы, согласно результатам которых у Лукашенко просто не останется шансов править страной.

Так, он подчеркнул, что эти "внешние силы" уже десять лет вели подготовительные работы в подготовке к "времени Ч".

"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего США, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", - заявил Лукашенко.

При упоминании последней, пишет издание, глава белорусской нации выразил особое разочарование.

есмотря на нашу неизменную ее поддержку, вопреки духу наших взаимоотношений, Украина стала форпостом политических провокаций. Таким образом, мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников", - заключил политик.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Евросоюзе официально заявили, что Александр Лукашенко не считается легитимным президентом, что заметно усложнит прежнее сотрудничество с Беларусью в целом. 






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