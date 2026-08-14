Беларусь готовится к войне: чему теперь будут учить в школах страны

В Беларуси обновлена программа предмета "допризывная и медицинская подготовка" для учащихся десятых классов. Уже с нового учебного года школьников будут обучать не только теории, но и конкретные навыки, связанные с использованием беспилотников и оказанием помощи в условиях боевых действий. Об изменениях сообщил заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай, передает государственное агентство БЕЛТА.

Детей учат управлять дронами. Фото: из открытых источников

По его словам, для ребят-десятиклассников был введен 10-часовой курс, посвященный изучению беспилотных летательных аппаратов и навыкам их управления.

Для девушек, в свою очередь, существенно расширили практическую часть медицинской подготовки. В программу включены элементы тактической медицины. В белорусском Минобразования объясняют это стремлением увеличить долю практических занятий и отойти от чисто теоретического обучения.

Кадлубай также заявил о сотрудничестве с воинской частью 5448 в Минске, где дислоцируется бригада внутренних войск. По его словам, белорусские власти планируют распространить полученный там опыт на учебные заведения по всей стране.

Нововведения вписываются в более широкий процесс милитаризации белорусского образования. В этом году для десятиклассников стали обязательными 10-дневные учебно-полевые собрания. Параллельно в детсадах создают группы военно-патриотического толка, а в школах и колледжах открывают соответствующие клубы.

Таким образом, белорусская система образования все больше ориентируется на раннее формирование у детей военных навыков – от управления дронами до тактической медицины.

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