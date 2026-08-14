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Білорусь готується до війни: чому тепер навчатимуть у школах країни

У Мінську роблять ставку на практичні військові навички: хлопців навчатимуть БпЛА, а дівчат - тактичної медицини

14 серпня 2026, 10:37
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Кравцев Сергей

У Білорусі оновили програму предмета "допризовна та медична підготовка" для учнів десятих класів. Уже з нового навчального року школярів навчатимуть не лише теорії, а й конкретних навичок, пов’язаних із використанням безпілотників та наданням допомоги в умовах бойових дій. Про зміни повідомив заступник міністра освіти Білорусі Олександр Кадлубай, передає державне агентство БЕЛТА. 

Білорусь готується до війни: чому тепер навчатимуть у школах країни

Дітей вчать керувати дронами. Фото: з відкритих джерел

За його словами, для хлопців-десятикласників запровадили 10-годинний курс, присвячений вивченню безпілотних літальних апаратів та навичкам їхнього керування.

Для дівчат, своєю чергою, суттєво розширили практичну частину медичної підготовки. До програми включили елементи тактичної медицини. У білоруському Міносвіти пояснюють це прагненням збільшити частку практичних занять та відійти від суто теоретичного навчання.

Кадлубай також заявив про співпрацю з військовою частиною 5448 у Мінську, де дислокується бригада внутрішніх військ. За його словами, білоруська влада планує поширити отриманий там досвід на навчальні заклади по всій країні.

Нововведення вписуються у ширший процес мілітаризації білоруської освіти. Цього року для десятикласників стали обов’язковими 10-денні навчально-польові збори. Паралельно у дитсадках створюють групи військово-патріотичного спрямування, а в школах і коледжах відкривають відповідні клуби.

Таким чином, білоруська система освіти дедалі більше орієнтується на раннє формування у дітей військових навичок – від керування дронами до тактичної медицини.

Також видання "Коментарі" повідомляло – білоруський диктатор Олександр Лукашенко зробив нову заяву про причини повномасштабної війни Росії проти України, фактично переклавши відповідальність за агресію Кремля на внутрішні проблеми української держави. За його версією, причиною війни стали корупція та нібито масова "крадіжка" всередині України.




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