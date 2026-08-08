Лукашенко вигадав нову «причину» війни в Україні

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко зробив нову заяву про причини повномасштабної війни Росії проти України, фактично переклавши відповідальність за агресію Кремля на внутрішні проблеми української держави. За його версією, причиною війни стали корупція та нібито масова "крадіжка" всередині України.

Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел

Виступаючи перед білоруськими чиновниками, Лукашенко закликав їх не зловживати повноваженнями і несподівано навів Україну як негативний приклад. За словами самопроголошеного президента Білорусі, події нібито розвивалися від корупції до конфлікту.

"Війна в Україні розпочиналася не з якихось проблем, а з крадіжок, з корупції. Коли брехали, брали, країна багата, кишені набивали. І дійшли до війни, не поділили", – заявив Лукашенко.

Таким чином, білоруський лідер фактично повторив одну із кремлівських пропагандистських конструкцій, згідно з якою відповідальність за війну намагаються пов'язати із внутрішніми процесами в Україні, а не з рішенням російського керівництва розпочати повномасштабне вторгнення.

При цьому Лукашенко використав тему війни та як аргумент для білоруських чиновників. Він заявив, що краще бути "трохи біднішим, але без війни". Ці слова присутні на зустрічі зустріли схвальними вигуками.

Білоруський диктатор також закликав чиновників не прагнути надмірного особистого збагачення. За його словами, гроші не повинні ставати самоціллю, а одержаними ресурсами слід допомагати іншим.

"У труни кишень немає. Якщо ти заробив, можеш кому допомогти – допоможи. Не треба набивати кишені", — сказав Лукашенко.

При цьому його заява про причини війни фактично повторює спроби Кремля знайти виправдання російської агресії та подати повномасштабне вторгнення як наслідок внутрішніх проблем України. Лукашенко, який є одним із найближчих союзників Москви, знову виступив із трактуванням подій, що знімає відповідальність з російського керівництва за початок найбільшої війни в Європі.

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