Беларусь готовится к вторжению, но Лукашенко тянет резину: почему так – как минимизировать риски Украине

По информации Генштаба ВСУ, военный комиссариат Брестской области Республики Беларусь (РБ) объявил тендер на печать бланков предписаний, мобилизованных в количестве 50 тысяч экземпляров до 31 декабря. Как Украине минимизировать риски ударов и вторжения со стороны Беларуси, к которому она, по данным Офиса президента, готовится? Как и почему может развиваться ситуация на фронте в ближайшее время? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Мир может нам помочь лишь одним – признанием нашего права на любые действия оборонного характера в отношении Беларуси

Руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий"), социолог, эксперт по коммуникациям Дмитрий Громаков рассуждает так:

"После освобождения Херсона и правого берега Днепра возникнет оперативная пауза для перегруппировки украинских войск. При этом наиболее активно работать будут наши Силы специальных операций и Реактивная артиллерия, перемалывая живую силу противника".

Что касается ситуации с Беларусью, то эксперт с сожалением отмечает, что бесхребетность Лукашенко, неспособного четко артикулировать позицию и отношение к этой войне, лишь создаёт постоянную угрозу нападения на Украину с севера – и сковывает на границе наши силы и средства.

"Тотальная зависимость как самого Лукашенко, так и белорусской экономики от позиции Кремля, не оставляет нам шансов на дипломатические пути минимизации рисков со стороны Минска, – уверен Денис Громаков. – Поэтому единственный шанс для сдерживания совместной российско-белорусской группировки – это инженерное оборудование и укрепление украинских рубежей на границе. А также – создание полноценной угрозы превентивных ударов по расположениям совместной группировки РБ-РФ в случае нанесения очередных ракетных ударов по территории Украины с территории Беларуси. Удары по аэродромам базирования российских самолетов с "Кинжалами", стали бы действенной демонстрацией для Лукашенко последствий его дальнейшего участия в путинской военной авантюре в Украине. Мир может нам помочь лишь одним – признанием нашего права на любые действия оборонного характера в отношении Беларуси и лукашенковского режима, выступающего главным адвокатом и донором российской агрессии".

Лукашенко продолжает "тянуть резину"

По мнению военного обозревателя, главного редактора "Апострофа" Дениса Поповича, парадокс ситуации с Беларусью заключается в том, что, демонстрируя готовность к войне, Александр Лукашенко воевать не хочет. И делает всё, чтобы оттянуть последнее решение.

"Крайняя новость о тендере на печать повесток – лишнее тому подтверждение. Раздача повесток – это процедурный момент, совершенно не влияющий на подготовку к возможному вторжению. Но когда выясняется, что для этого нужно сначала объявлять государственные тендеры, печатать новые бланки, растягивая процесс до конца года, то сразу становится понятно, что речь идет о затяжке времени под ширмой каких-то приготовлений", – поясняет Денис Попович.

Он уверен, что Лукашенко продолжает "тянуть резину", рассчитывая на события, которые избавят его от необходимости лезть в украинскую мясорубку.

"Поэтому – чем больше побед одержит Украина на поле боя, тем меньше вероятность открытия белорусского фронта, – отмечает эксперт. – Хотя на любом этапе развития событий эту вероятность исключать нельзя, из-за чего мы и ведем всю соответствующую подготовку".

Читайте также на портале "Комментарии" — у Путина отреагировали на требования Украины, чтобы разблокировать переговоры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!