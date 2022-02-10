Беларусь направила ноту протеста Украине из-за замены флага

Посольство Беларуси в Украине адресовало в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста. Поводом послужило произошедшее в Днепре. Об этом сообщает издание "Комментарии", ссылаясь на пресс-службу посольства Беларуси в Украине.

В Днепре заменили флаг Беларуси. Фото: facebook

В обращении к центральной власти Украины говорится, что мэрия Днепра никак не отреагировала на обращение посла Беларуси в Украине Игоря Сокола, который потребовал реакции на "акт вандализма" с государственным флагом Беларуси. Тогда по указаниям мэра Днепра Бориса Филатова, на центральной площади был вывешен флаг, который используют оппозиционные силы Беларуси, а не государственный флаг страны. Так, вместо красно-зеленого флага, который считается в Беларуси официальным символом страны, был поднят на флагшток бело-красно-белый.

В Беларуси рассматривают такое поведение и отсутствие реакции со стороны центральной власти, как недружественное отношение к республике Беларусь. Более того, Минск обвиняет украинскую власть в акте вандализма против государственного символа Беларуси.

В заявлении говорится, что белорусская сторона ждет от Украины извинений на официальном уровне, а также возвращение государственного флага страны на то место, где он и был изначально.

Читайте также на портале "Комментарии" – самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил взять пример с президента России Владимира Путина, адресовав угрозы. Только Лукашенко пока грозится не вторжением, а более отставкой поставок в Украину энергоресурсов, в частности, топлива. Такое предупреждение есть весомым, учитывая, что по данным консалтинговой группы "А-95", на Беларусь и Россию приходится 62% всего украинского рынка дизтоплива.





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