В Республике Беларусь запретили передвигаться по стране грузовикам из Польши и Литвы. Соответствующее постановление гласит о том, что запрет вводится на использование территории Беларуси для передвижения грузовых автомобилей и тракторов, зарегистрированных в странах Европейского союза.

Беларусь объявила «войну» Польше и Литве: что известно

Запрещено движение по территории Беларуси прицепов, зарегистрированных в Польше и Литве, а также легковых автомобилей, зарегистрированных в Польше, осуществляющих международные перевозки по индивидуальным транспортным накладным или международным товарно-транспортным накладным.

Эти ограничения будут действовать до 31 декабря 2027 года.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко еще не получил "Орешник" на вооружение, но уже начал угрожать ним "врагам". Об этом он заявил на встрече с журналистами, передает "БЕЛТА".

Также Лукашенко заявил, что "Орешник" встанет на боевое дежурство в Беларуси в декабре. "Орешник" — страшное оружие. В декабре станет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они (оппоненты за рубежом. – ред.) понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь. Ведь война начиналась в Украине с этого. На Донбассе гнобили русскоязычных, убивали, травили. Это было на моих глазах", — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что на минской площадке в свое время были достигнуты мирные договоренности, но оппоненты якобы решили действовать путем обмана, что и привело к нынешней ситуации: "Оказывается, не договорились. Оказывается, приехали в Минск, чтобы Россию и нас обмануть. Обманули. Ну, допрыгались. Уже два миллиона погибло человек и искалечено украинцев. Ну чего вы нарываетесь? Нормально же жили. И поляки, и литовцы и так далее", – заявил белорус.