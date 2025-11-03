У Республіці Білорусь заборонили пересуватися країною вантажівкам з Польщі та Литви. Відповідна постанова свідчить про те, що заборона вводиться на використання території Білорусі для пересування вантажних автомобілів та тракторів, зареєстрованих у країнах Європейського Союзу.

Білорусь оголосила «війну» Польщі та Литві: що відомо

Заборонено рух територією Білорусі причепів, зареєстрованих у Польщі та Литві, а також легкових автомобілів, зареєстрованих у Польщі, що здійснюють міжнародні перевезення за індивідуальними транспортними накладними або міжнародними товарно-транспортними накладними.

Ці обмеження діятимуть до 31 грудня 2027 року.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко ще не отримав "Орєшнік" на озброєння, але вже почав загрожувати ним "ворогам". Про це він заявив на зустрічі із журналістами, передає "БЕЛТА".

Також Лукашенко заявив, що "Орєшнік" стане на бойове чергування в Білорусі в грудні. "Орєшнік" — страшна зброя. У грудні стане на бойове чергування. Навіщо? Я хочу, щоб вони (опоненти за кордоном – ред.) розуміли, що ми можемо бахнути, якщо буде погано. Ось ми сядемо з Путіним, ухвалимо рішення і бахнемо. Тож не наривайтеся. Адже війна розпочиналася в Україні з цього. На Донбасі гнобили російськомовних, убивали, цькували. Це було на моїх очах", — сказав Лукашенко.

Він нагадав, що на мінському майданчику свого часу було досягнуто мирних домовленостей, але опоненти нібито вирішили діяти шляхом обману, що і призвело до нинішньої ситуації: "Виявляється, не домовилися. Виявляється, приїхали до Мінська, щоб Росію і нас обдурити. Обдурили. Ну, дострибалися. Вже два мільйони загинуло людей і скалічено українців. Ну чого ви нариваєтеся? Нормально ж жили. І поляки, і литовці і так далі", – заявив білорус.