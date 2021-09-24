Беларусь отправила на границу с Польшей солдат: что известно о ситуации

По сообщениям пограничной службы Польши, возле границы обнаружили белорусских солдат, которые не являются пограничниками. Об этом сообщает Польское радио.



Пограничники заметили военных на границе Беларуси, фото Twitter

Как рассказал пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин, у границы с Польшей обнаружены белорусские солдаты других подразделений. Среди них польские пограничники обнаружили военных воздушно-десантных подразделений, военнослужащих ОMOН, из них некоторые ходили со снайперскими винтовками.

Такое появление силовиков на границе обеспокоило польские власти, ведь заявленные военные учения завершились 17 сентября. На польско-белорусской границе с начала сентября ввели чрезвычайное положение. Соответствующее распоряжение подписал президент Дуда. Пока что положение введено в месяц.



По словам спикера, ситуация на границе с Беларусью напряженная, ведь после завершения учений Беларусь отправила на границу силовиков из боевых подразделений.

Кроме того, польские пограничники ежедневно фиксируют по 200 попыток незаконного пересечения границы нелегалами. По словам Станислава Жарина, официальные белорусские структуры перевозят группы мигрантов к границе и у Польши есть доказательства.

Как сообщал портал "Комментарии", на границе между Беларусью и Польшей обнаружили тела людей. Среди них женщина из Ирака. Тела трех человек офицеры Пограничной службы Польши обнаружили 19 сентября.

В сообщении Пограничной службы Польши говорится, что на место прибыли следователи. Тела отправлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. О том, кто эти погибшие не сообщается. Известно, что расследование смерти погибших будет заниматься польская прокуратура.

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