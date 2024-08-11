Беларусь перебрасывает войска и ракеты на украинскую границу: какая цель

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин объявил, что в Гомельский и Мозырский районы, граничащие с Украиной, отправятся воинские части сил специальных операций. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на белорусские СМИ.



Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

10 августа министр обороны Беларуси Виктор Хренин провел брифинг с представителями местных СМИ и сообщил об усилении присутствия военных группировок вблизи украинской границы на фоне сражений в Курской области РФ.

Хренин рассказал о наращивании сил радиотехнических войск и авиации вблизи границы с Украиной. Также глава Минобороны Беларуси сообщил, что в Гомельский и Мозырский районы были направлены воинские части сил специальных операций, сухопутных и ракетных войск, а также реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер".

На информацию о перебрасывании белорусских войск отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, Лукашенко хочет привлечь внимание Украины, чтобы снизить украинские силы в Курской области.

"Стягивание оружия со стороны Беларуси к приграничным странам — это попытка помочь Путину и отвлечь внимание украинского командования на то направление", — считает Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Лукашенко посоветовал белорусам готовиться к новому президенту. По его словам, белорусы должны привыкать, что Лукашенко не вечен и с ним всякое может произойти.

Также "Комментарии" писали, что решение Владимира Зеленского начать военную операцию в Курской области может стать наиболее рискованным за всю войну в Украине. Однако такой шаг может быть невыносимым для Путина, а его окружение переосмыслит агрессию России.