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Беларусь перебрасывает войска и ракеты на украинскую границу: какая цель

Лукашенко пытается помочь Путину. Хочет отвлечь внимание украинских сил от боев в Курской области.

сегодня, 10:35
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Slava Kot

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин объявил, что в Гомельский и Мозырский районы, граничащие с Украиной, отправятся воинские части сил специальных операций. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на белорусские СМИ.

Беларусь перебрасывает войска и ракеты на украинскую границу: какая цель

Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

10 августа министр обороны Беларуси Виктор Хренин провел брифинг с представителями местных СМИ и сообщил об усилении присутствия военных группировок вблизи украинской границы на фоне сражений в Курской области РФ.

Хренин рассказал о наращивании сил радиотехнических войск и авиации вблизи границы с Украиной. Также глава Минобороны Беларуси сообщил, что в Гомельский и Мозырский районы были направлены воинские части сил специальных операций, сухопутных и ракетных войск, а также реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер".

На информацию о перебрасывании белорусских войск отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, Лукашенко хочет привлечь внимание Украины, чтобы снизить украинские силы в Курской области.

"Стягивание оружия со стороны Беларуси к приграничным странам — это попытка помочь Путину и отвлечь внимание украинского командования на то направление", — считает Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Лукашенко посоветовал белорусам готовиться к новому президенту. По его словам, белорусы должны привыкать, что Лукашенко не вечен и с ним всякое может произойти.

Также "Комментарии" писали, что решение Владимира Зеленского начать военную операцию в Курской области может стать наиболее рискованным за всю войну в Украине. Однако такой шаг может быть невыносимым для Путина, а его окружение переосмыслит агрессию России.



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