Беларусь подыгрывает России: стали известны реальные намерения Минска и Москвы

Беларусь активизировала попытки дестабилизировать ситуацию в государствах Балтии. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что на это указывает.

Россия и Беларусь. Иллюстративное фото

По данным аналитиков, в октябре Литва зафиксировала рекордное за полгода количество попыток нелегального пересечения границы с белорусской территории. Зарегистрировано 275 попыток, почти половина из которых произошла только за последние пять дней месяца.

"Всплеск произошел сразу после того, как Вильнюс закрыл несколько пунктов пропуска на границе из-за массовых запусков дронов с контрабандными сигаретами с территории Беларуси. Правительство Литвы расценило эти инциденты как гибридную атаку, сочетающую экономическое, информационное и миграционное давление", — сообщили в ЦПД.

Отмечаются, что литовские пограничники за 10 месяцев 2025 года уже остановили более 41 тысячи нарушителей. Этот показатель на 20% больше, чем в прошлом году.

"Это свидетельствует, что Минск сознательно использует мигрантов в качестве инструмента давления на Евросоюз. Подобную схему белорусский режим применял и в 2021 году, когда организованно завозил беженцев с Ближнего Востока для создания искусственного миграционного кризиса", — пояснили в Центре.

Аналитики отмечают, что действия Беларуси полностью отвечают интересам России.

"Нынешний рост активности Беларуси — составляющая многоуровневой гибридной войны, которую Минск и Москва скоординированно ведут против Европы", — отметили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Беларуси снова "подложили свинью" России — что пошло не столько между "братскими" народами. В Беларуси приказали заблокировать российскую социальную сеть "ВКонтакте".