Беларусь подыгрывает России: стали известны реальные намерения Минска и Москвы

Кречмаровская Наталия
Беларусь активизировала попытки дестабилизировать ситуацию в государствах Балтии. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что на это указывает.
Россия и Беларусь. Иллюстративное фото
По данным аналитиков, в октябре Литва зафиксировала рекордное за полгода количество попыток нелегального пересечения границы с белорусской территории. Зарегистрировано 275 попыток, почти половина из которых произошла только за последние пять дней месяца.
Отмечаются, что литовские пограничники за 10 месяцев 2025 года уже остановили более 41 тысячи нарушителей. Этот показатель на 20% больше, чем в прошлом году.
Аналитики отмечают, что действия Беларуси полностью отвечают интересам России.
