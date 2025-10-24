У Білорусі знову “підклали свиню” Росії: що пішло не так між “братськими” народами

У Білорусі наказали заблокувати російську соціальну мережу “ВКонтакте”. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, що за даними місцевих ЗМІ соціальну мережу заблокували за наказом від КГБ.

Росія та Білорусь. Ілюстративне фото

"На підставі подання Комітету державної безпеки доступ до інформаційного ресурсу обмежений", — цитують повідомлення російські ЗМІ.

До повідомлення прикріплено скріншот “Списку обмеженого доступу” інтернет-ресурсів, який формується республіканським унітарним підприємством “БелДІЕ”, що відповідає за нагляд у сфері електрозв'язку. Згідно з представленим зображенням, запис про включення “ВКонтакте” до цього списку датується 24 жовтня 2025 року.

У пресслужбі соціальної мережі повідомили, що вивчають ситуацію та роблять все, щоб сервери знову стали доступні.

Станом на 22:51 (за київським часом) російські ЗМІ повідомили, що "ВКонтакте" та всі сервіси соцмережі в Білорусії працюють у штатному режимі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що білоруси все більше віддаляються від росіян. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповіли, що нове опитування показало зміну ідентичності.

У Центрі пояснили, що жителі Білорусі все менше асоціюють себе з росіянами. Про це свідчить дослідження аналітичного центру iSANS. Дані наводять у Службі зовнішньої розвідки України. Білоруси також дедалі критичніше ставляться до агресії Росії проти України: 34% виступають проти війни, тоді як 27% її підтримують. Лише 26% білорусів вважають спільну мову об’єднувальним чинником.