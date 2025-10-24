logo_ukra

У Білорусі знову "підклали свиню" Росії: що пішло не так між "братськими" народами
У Білорусі знову “підклали свиню” Росії: що пішло не так між “братськими” народами

Що відбувається з доступом до мережі “ВКонтакті” у Білорусі

24 жовтня 2025, 23:11
Автор:
Кречмаровская Наталия

У Білорусі наказали заблокувати російську соціальну мережу “ВКонтакте”. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, що за даними місцевих ЗМІ соціальну мережу заблокували за наказом від КГБ. 

У Білорусі знову “підклали свиню” Росії: що пішло не так між “братськими” народами

Росія та Білорусь. Ілюстративне фото

"На підставі подання Комітету державної безпеки доступ до інформаційного ресурсу обмежений", — цитують повідомлення російські ЗМІ.

До повідомлення прикріплено скріншот “Списку обмеженого доступу” інтернет-ресурсів, який формується республіканським унітарним підприємством “БелДІЕ”, що відповідає за нагляд у сфері електрозв'язку. Згідно з представленим зображенням, запис про включення “ВКонтакте” до цього списку датується 24 жовтня 2025 року.

У Білорусі знову “підклали свиню” Росії: що пішло не так між “братськими” народами - фото 2

У пресслужбі соціальної мережі повідомили, що вивчають ситуацію та роблять все, щоб сервери знову стали доступні. 

Станом на 22:51 (за київським часом) російські ЗМІ повідомили, що "ВКонтакте" та всі сервіси соцмережі в Білорусії працюють у штатному режимі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що білоруси все більше віддаляються від росіян. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповіли, що нове опитування показало зміну ідентичності.

У Центрі пояснили, що жителі Білорусі все менше асоціюють себе з росіянами. Про це свідчить дослідження аналітичного центру iSANS. Дані наводять у Службі зовнішньої розвідки України. Білоруси також дедалі критичніше ставляться до агресії Росії проти України: 34% виступають проти війни, тоді як 27% її підтримують. Лише 26% білорусів вважають спільну мову об’єднувальним чинником.



Джерело: https://t.me/spravdi/50257
