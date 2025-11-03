Білорусь підіграє Росії: стали відомі реальні наміри Мінська та Москви

Білорусь активізувала спроби дестабілізувати ситуацію в державах Балтії. У Центрі протидії дезінформації розповіли, що на це вказує.

Росія та Білорусь. Ілюстративне фото

За даними аналітиків, у жовтні Литва зафіксувала рекордну за пів року кількість спроб нелегального перетину кордону з білоруської території. Зареєстровано 275 спроб, майже половина з яких сталася лише за останні п’ять днів місяця.

“Сплеск відбувся одразу після того, як Вільнюс закрив кілька пунктів пропуску на кордоні через масові запуски дронів із контрабандними сигаретами з території Білорусі. Уряд Литви розцінив ці інциденти як гібридну атаку, що поєднує економічний, інформаційний та міграційний тиск”, — повідомили аналітики ЦПД.

Зазначаються, що литовські прикордонники за 10 місяців 2025 року вже зупинили понад 41 тисячу порушників. Цей показник на 20% більше, ніж торік.

“Це свідчить, що Мінськ свідомо використовує мігрантів як інструмент тиску на Євросоюз. Подібну схему білоруський режим застосовував і в 2021 році, коли організовано завозив біженців із Близького Сходу для створення штучної міграційної кризи”, — пояснили в Центрі.

Аналітики зазначають, що дії Білорусі цілком відповідають інтересам Росії.

“Нинішнє зростання активності Білорусі — складова багаторівневої гібридної війни, яку Мінськ та Москва скоординовано ведуть проти Європи”, — зазначили в ЦПД.

