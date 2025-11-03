logo_ukra

Головна Новини Світ Беларусь Білорусь підіграє Росії: стали відомі реальні наміри Мінська та Москви
commentss НОВИНИ Всі новини

Білорусь підіграє Росії: стали відомі реальні наміри Мінська та Москви

Білорусь розпочала гібридну війну проти Європи

3 листопада 2025, 19:22
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Білорусь активізувала спроби дестабілізувати ситуацію в державах Балтії. У Центрі протидії дезінформації розповіли, що на це вказує. 

Білорусь підіграє Росії: стали відомі реальні наміри Мінська та Москви

Росія та Білорусь. Ілюстративне фото

За даними аналітиків, у жовтні Литва зафіксувала рекордну за пів року кількість спроб нелегального перетину кордону з білоруської території. Зареєстровано 275 спроб, майже половина з яких сталася лише за останні п’ять днів місяця.

“Сплеск відбувся одразу після того, як Вільнюс закрив кілька пунктів пропуску на кордоні через масові запуски дронів із контрабандними сигаретами з території Білорусі. Уряд Литви розцінив ці інциденти як гібридну атаку, що поєднує економічний, інформаційний та міграційний тиск”, — повідомили аналітики ЦПД. 

Зазначаються, що литовські прикордонники за 10 місяців 2025 року вже зупинили понад 41 тисячу порушників. Цей показник на 20% більше, ніж торік. 

“Це свідчить, що Мінськ свідомо використовує мігрантів як інструмент тиску на Євросоюз. Подібну схему білоруський режим застосовував і в 2021 році, коли організовано завозив біженців із Близького Сходу для створення штучної міграційної кризи”, — пояснили в Центрі.

Аналітики зазначають, що дії Білорусі цілком відповідають інтересам Росії. 

“Нинішнє зростання активності Білорусі — складова багаторівневої гібридної війни, яку Мінськ та Москва скоординовано ведуть проти Європи”, — зазначили в ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Білорусі знову “підклали свиню” Росії — що пішло не так між “братськими” народами. У Білорусі наказали заблокувати російську соціальну мережу “ВКонтакте”.



Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid031dUgZ2vRJysd154WABpxAFVECuc9nvk57c3bQQetrCJTwSCLcGVMjksCiqi5mJPpl
