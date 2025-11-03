Білорусь підіграє Росії: стали відомі реальні наміри Мінська та Москви

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Білорусь активізувала спроби дестабілізувати ситуацію в державах Балтії. У Центрі протидії дезінформації розповіли, що на це вказує.
Росія та Білорусь. Ілюстративне фото
За даними аналітиків, у жовтні Литва зафіксувала рекордну за пів року кількість спроб нелегального перетину кордону з білоруської території. Зареєстровано 275 спроб, майже половина з яких сталася лише за останні п’ять днів місяця.
Зазначаються, що литовські прикордонники за 10 місяців 2025 року вже зупинили понад 41 тисячу порушників. Цей показник на 20% більше, ніж торік.
Аналітики зазначають, що дії Білорусі цілком відповідають інтересам Росії.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Білорусі знову “підклали свиню” Росії — що пішло не так між “братськими” народами. У Білорусі наказали заблокувати російську соціальну мережу “ВКонтакте”.