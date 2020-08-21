Лукашенко назвал страну, которая управляет протестами в Беларуси

Александр Лукашенко считает, что протесты в Беларуси планировали и направляют США. Такое мнение он высказал в ходе визита на агрокомбинат "Дзержинский" в Минске, передает БЕЛТА.

Так, политик заявил, что "заварушка" была подготовлена извне.

"Россия боялась нас потерять, а Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России, - считает Лукашенко. - Сейчас они хотят установить балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийские республики, мы и Украина. Мы тут – одно звено остались".

Кроме того, по его словам, ситуацией управляет конкретное государство.

"Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так - сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами", - высказался Лукашенко.

Как он утверждает, в Беларуси некоторым людям заплатили, а кому-то "задурили голову". Кроме того, Лукашенко заявил, что отечество в опасности: с внешней стороны – оружие, внутри – взбудораженное население.

"Они поставили цель прежде всего отсечь гродненскую территорию. Уже польские флаги вывесили недавно, - заявил он. - Сейчас отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более, это не слабые войска – НАТО".

Он снова подчеркнул, что с Россией во главе с Владимиром Путиным у него полное взаимопонимание. И пообещал сделать все, чтобы белорусы "жили, как и всегда, спокойно".

Напомним, в Евросоюзе определились, будут ли признавать выборы в Беларуси.

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