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Беларусь стягивает силы к границе: в ГПСУ оценили новую угрозу

Минск разворачивает новую десантно-штурмовую бригаду на южном направлении, но украинские пограничники пока не видят признаков подготовки наступления

14 августа 2026, 11:09
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Кравцев Сергей

Беларусь продолжает наращивать военные возможности вблизи украинской границы и разворачивает новую десантно-штурмовую бригаду. В то же время, эти действия не свидетельствуют о формировании силы, способной непосредственно угрожать Украине. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE.

Беларусь стягивает силы к границе: в ГПСУ оценили новую угрозу

Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников

По его словам, Минск еще с 2022 года регулярно заявляет о якобы угрозе с украинской стороны. Именно этими утверждениями белорусские власти объясняют усиление военного присутствия на южном направлении и развитие соответствующей инфраструктуры.

В ГПСУ отмечают, что украинская сторона внимательно следит за ситуацией. Однако на данный момент пограничники не фиксируют признаков, свидетельствующих о непосредственной подготовке масштабного наступления с территории Беларуси.

"Не стоит сейчас ожидать, что это какая-то сила, которая может создать угрозу нашей стране", — отметил Андрей Демченко.

В то же время белорусское направление остается для Украины потенциально опасным. В Киеве неоднократно отмечали необходимость быть готовыми к разным сценариям. В начале апреля президент Владимир Зеленский поручил усилить оборону северных областей.

Украинская разведка также ранее предупреждала о рисках, связанных с действиями Минска и его военным сотрудничеством с Россией.

Таким образом, появление новой белорусской бригады само по себе не означает начала подготовки к вторжению. Однако для Украины это сигнал, который заставляет и дальше держать северную границу под усиленным контролем.

Также издание "Комментарии" сообщало – белорусский диктатор Александр Лукашенко сделал новое заявление о причинах полномасштабной войны России против Украины, фактически переведя ответственность за агрессию Кремля на внутренние проблемы украинского государства. По его версии, причиной войны стали коррупция и якобы массовая "кража" внутри Украины.




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