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Білорусь стягує сили до кордону: у ДПСУ оцінили нову загрозу

Мінськ розгортає нову десантно-штурмову бригаду на південному напрямку, але українські прикордонники наразі не бачать ознак підготовки наступу

14 серпня 2026, 11:09
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Кравцев Сергей

Білорусь продовжує нарощувати військові спроможності поблизу українського кордону та розгортає нову десантно-штурмову бригаду. Водночас наразі ці дії не свідчать про формування сили, здатної безпосередньо загрожувати Україні. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE.

Білорусь стягує сили до кордону: у ДПСУ оцінили нову загрозу

Кордон України та Білорусі. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Мінськ ще з 2022 року регулярно заявляє про нібито загрозу з українського боку. Саме цими твердженнями білоруська влада пояснює посилення військової присутності на південному напрямку та розвиток відповідної інфраструктури.

У ДПСУ наголошують, що українська сторона уважно стежить за ситуацією. Однак на цей момент прикордонники не фіксують ознак, які б свідчили про безпосередню підготовку масштабного наступу з території Білорусі.

"Не варто зараз очікувати, що це якась сила, яка може там створити загрозу нашій країні", — зазначив Андрій Демченко.

Водночас білоруський напрямок залишається для України потенційно небезпечним. У Києві неодноразово наголошували на необхідності бути готовими до різних сценаріїв. На початку квітня президент Володимир Зеленський доручив посилити оборону північних областей.

Українська розвідка також раніше попереджала про ризики, пов’язані з діями Мінська та його військовою співпрацею з Росією.

Таким чином, поява нової білоруської бригади сама по собі не означає початку підготовки до вторгнення. Проте для України це сигнал, який змушує й надалі тримати північний кордон під посиленим контролем.

Також видання "Коментарі" повідомляло – білоруський диктатор Олександр Лукашенко зробив нову заяву про причини повномасштабної війни Росії проти України, фактично переклавши відповідальність за агресію Кремля на внутрішні проблеми української держави. За його версією, причиною війни стали корупція та нібито масова "крадіжка" всередині України.




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