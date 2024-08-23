Беларусь стягивает войска и технику на границу с Украиной: что там находится

Беларусь перебросила по меньшей мере тысячу своих военных в граничащую с Украиной Гомельскую область после начала операции ВСУ в Курской области России. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларусский Гаюн" в Telegram.

Передвижение техники в РБ

Аналитики ресурса отмечают, что с 10 августа беларусские военные подразделения, включая Вооруженные силы и Военно-воздушные силы, начали перемещаться в Гомельскую область, которая находится на границе с Украиной.

По информации "Беларусский Гаюн", причиной этого перемещения стала ситуация в Украине и Курской области РФ. На данный момент, вблизи украинской границы сконцентрирована группировка численностью не менее тысячи человек.

Согласно сообщению Telegram-канала, в Гомельскую область было направлено несколько вертолетов и штурмовиков, а также подразделения, оснащенные БТРами, танками и зенитно-ракетными комплексами С-300ПС.

При этом известно, что ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Республика Беларусь перебросила почти треть своей армии к границе с Украиной из-за якобы наличия там более 120 тысяч украинских военных. Белорусский лидер также считает, что украинские войска сосредоточены на границе с Беларусью из-за опасений нового наступления со стороны России через белорусскую территорию. Лукашенко подчеркнул, что не может позволить себе вывести войска из этой территории, поскольку "идет война". Он также жаловался на якобы постоянные нарушения белорусской границы двигающимися на север украинскими беспилотниками, возможно, в направлении Санкт-Петербурга.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Путин хочет наконец втянуть Беларусь в войну с Украиной.



