Беларусь внезапно заявила о готовности сотрудничать с НАТО, но есть нюанс

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Кравцев Сергей
Беларусь готова возобновить "прагматичный диалог" с членами НАТО. Правда, не обошлось без условий, которые ожидаемо выставил Минск. Как передает портал "Комментарии", требования Беларуси к Альянсу озвучил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, пишет сайт "Зеркало".
Виктор Хренин. Фото: из открытых источников
По его словам, якобы Беларусь "продемонстрировала заинтересованность в восстановлении влияния международных организаций по безопасности, таких как ООН, ОБСЕ и другие, эффективном их функционировании по предотвращению и разрешению вооруженных столкновений".
При этом, добавил министр, "врагов у нас нет".
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