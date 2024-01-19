Беларусь внезапно заявила о готовности сотрудничать с НАТО, но есть нюанс

Беларусь готова возобновить "прагматичный диалог" с членами НАТО. Правда, не обошлось без условий, которые ожидаемо выставил Минск. Как передает портал "Комментарии", требования Беларуси к Альянсу озвучил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, пишет сайт "Зеркало".

Виктор Хренин. Фото: из открытых источников

"В проекте доктрины (Ред. – проект новой Военной доктрины Беларуси) мы говорим о том, что Республика Беларусь открыта к сотрудничеству в военной сфере с любыми государствами. В том числе и государствами НАТО — мы готовы возобновить прагматичный диалог при условии прекращения ими агрессивной риторики и действий в отношении нас", — заявил Виктор Хренин.

По его словам, якобы Беларусь "продемонстрировала заинтересованность в восстановлении влияния международных организаций по безопасности, таких как ООН, ОБСЕ и другие, эффективном их функционировании по предотвращению и разрешению вооруженных столкновений".

При этом, добавил министр, "врагов у нас нет".

"В своей политике мы ни на кого оглядываться и подстраиваться не собираемся. У нас есть интересы наших народов, есть взаимные союзнические обязательства. И только эти факторы будут стоять во главе наших решений и действий, как самостоятельно, так и в рамках Союзного государства", — добавил он.

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