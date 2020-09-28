Беларусь выразила готовность стать посредником в решении Нагорно-Карабахского конфликта

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Дмитрий Симоненко
Беларусь высказала готовность выступить посредником в
урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает МИД
Беларуси.
Фото: aravot-ru.am
Внешнеполитическое ведомство страны выразило
обеспокоенность резкой эскалацией обстановки в зоне нагорно-карабахского
конфликта. Представители диппредставительства призывают обе стороны
вооруженного конфликта "отказаться от применения оружия и найти способы мирного
урегулирования ситуации".
В свою очередь, МИД Беларуси высказал готовность выступить посредником в продвижении диалога сторон в любом приемлемом
для них формате.
Ранее "Комментарии" писали, что вчера, 27
сентября в Нагорном Карабахе начались боевые действия. Баку сообщил, что
армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и
объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан первым напал на
непризнанную республику.
В 1991 году
Нагорный Карабах, будучи в составе Азербайджана, большинство населения которого
составляли армяне, провозгласил независимость от страны. Удерживая регион силой,
Азербайджан применил тогда оружие. Три года спустя, Азербайджан, Армения и
Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о
перемирии. Однако экскалация военного конфликта периодически возвращается.
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