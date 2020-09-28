Беларусь выразила готовность стать посредником в решении Нагорно-Карабахского конфликта

Беларусь высказала готовность выступить посредником в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает МИД Беларуси.

Фото: aravot-ru.am

Внешнеполитическое ведомство страны выразило обеспокоенность резкой эскалацией обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта. Представители диппредставительства призывают обе стороны вооруженного конфликта "отказаться от применения оружия и найти способы мирного урегулирования ситуации".

"Человеческие жизни бесценны, поэтому крайне важно приложить все усилия для сохранения мира и спокойствия в регионе", — подчеркнули они.

В свою очередь, МИД Беларуси высказал готовность выступить посредником в продвижении диалога сторон в любом приемлемом для них формате.

Ранее "Комментарии" писали, что вчера, 27 сентября в Нагорном Карабахе начались боевые действия. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан первым напал на непризнанную республику.

В 1991 году Нагорный Карабах, будучи в составе Азербайджана, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от страны. Удерживая регион силой, Азербайджан применил тогда оружие. Три года спустя, Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако экскалация военного конфликта периодически возвращается.

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