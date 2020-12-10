Беларусь закрывает выезд за границу

Через семь дней, 17 декабря, из-за коронавируса Беларусь закрывает наземную границу на выезд. Как говорится в постановлении Совета министров Беларуси, из-за всплеска COVID-19 в стране вводят такие ограничения, как запрет выезда в стране в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях) и речных портах.

ФОТО: Из открытых источников

Мера предпринимаются в целях "предотвращения распространения в стране коронавируса".

Ранее с 1 ноября Беларусь закрыла свои границы для иностранцев якобы для противодействия распространению коронавируса. Кто прибыл до 1 ноября, у всех должна быть справка с отрицательным тестом на COVID-19. Выезжать можно только, если близкий родственник умер в другой стране и нужно выехать по медицинским показателям.

Напомним, "Комментарии" писали, что оппозиционерка Светлана Тихановская официально заявила, что готова возглавить Беларусь в переходный период. Светлана Тихановская сообщила, что со временем в стране сможет начаться этап диалога и переговоров. Она заявляет, что оппозиционные силы уже разработали концепцию проведения новых выборов и проект Конституционной реформы.



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