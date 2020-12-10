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Беларусь закрывает выезд за границу

Разрешено будет выезжать по извещению о тяжелой болезни или о смерти члена семьи или близкого родственника, а также выезжающим по медицинским предписаниям

сегодня, 01:50
Автор:

Ольга Чародий

Через  семь дней, 17  декабря, из-за коронавируса Беларусь закрывает наземную границу на выезд. Как говорится в постановлении Совета министров Беларуси, из-за всплеска COVID-19 в стране вводят такие ограничения, как запрет выезда в стране в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях) и речных портах.

Беларусь закрывает выезд за границу

ФОТО: Из открытых источников

Мера предпринимаются в целях "предотвращения распространения в стране коронавируса".

Ранее с 1 ноября Беларусь закрыла свои границы для иностранцев якобы для противодействия распространению коронавируса.  Кто прибыл до 1  ноября, у  всех должна быть справка с отрицательным тестом на COVID-19. Выезжать можно только, если близкий родственник умер в другой стране и нужно выехать по медицинским показателям.

Напомним, "Комментарии" писали, что оппозиционерка Светлана Тихановская официально заявила, что готова возглавить Беларусь в переходный период. Светлана Тихановская сообщила, что со временем в стране сможет начаться этап диалога и переговоров. Она заявляет, что оппозиционные силы уже разработали концепцию проведения новых выборов и проект Конституционной реформы.



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Источник: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22000705&p1=1&p5=0
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