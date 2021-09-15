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Беларусь заявила об обстреле пограничной территории со стороны Украины

Обстрелянный пограничный знак белорусские пограничники обнаружили возле погранзаставы "Сварынь"

сегодня, 16:18
Автор:

Антон Рудак

Белорусское КГБ обнаружило обстрелянный пограничный знак возле погранзаставы "Сварынь" и сообщают об обстреле со стороны Украины, сообщается на сайте пограничного комитета Беларуси. 

Беларусь заявила об обстреле пограничной территории со стороны Украины

Пограничный знак, фото пограничного комитета Беларуси

Примечательно, что инцидент произошел еще 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. Пограничники при осмотре обнаружили повреждения пограничного столба. Пострадал Государственный герб Беларуси в виде пробоин и дроби. Белорусские силовики предполагают, что выстрел был совершен из охотничьего ружья.

Вывод о том, что обстрел совершили с территории нашей страны сделали из проведенной встречи с украинской стороной. С кем именно говорили не уточняют. 

По данным фактам в Беларуси начали расследование. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на границе Белоруси с Украиной СБУ обнаружила арсенал оружия. Неподалеку от поселка Бутово в Ровенской области спецназовцы нашли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь ручных гранат РДГ-5 с запалами к ним, пять килограммов взрывчатого вещества, два магазина к АК-74 и 170 патронов. Все это обнаружили в ходе отработки пограничной полосы госграницы Украины. Все изъятые средства спецназовцы направили на экспертизу.

Также в России оценили возможность интеграции с Беларусью. Спикер Кремля Дмитрий Песков считает теоретически возможной политическую интеграцию Российской Федерации и Беларуси. По словам пресс-секретаря Путина, этот вопрос будут обсуждать, если он будет отвечать интересам двух государств. При этом представитель российского президента также добавил, что для реализации 28 программ, которые согласовали на встрече глава Кремля с его белорусским коллегой Александром Лукашенко, необходима "титаническая работа" и принятие множества подзаконных актов. 



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Источник: https://gpk.gov.by/news/gpk/122575/
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