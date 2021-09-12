В России оценили возможность политической интеграции с Беларусью

Спикер Кремля Дмитрий Песков считает теоретически возможной политическую интеграцию Российской Федерации и Беларуси. По словам пресс-секретаря Путина, этот вопрос будут обсуждать, если он будет отвечать интересам двух государств. Об этом пишет издание "РБК-Украина", ссылаясь на ТАСС.

Дмитрий Песков - фото из открытых источников

"Политическая интеграция России и Беларуси теоретически возможна, если будет отвечать интересам обеих стран", — сказал Песков.

При этом представитель российского президента также добавил, что для реализации 28 программ, которые согласовали на встрече глава Кремля с его белорусским коллегой Александром Лукашенко, необходима "титаническая работа" и принятие множества подзаконных актов.

Отметим, что 10 сентября в Москве состоялись трехчасовые переговоры президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко. Так, стало известно, что уже в следующем месяце стороны могут принять 28 программ по созданию Союзного государства между Беларусью и Россией. Издание "Комментарии" обратилось к экспертам, чтобы узнать, к чему готовиться Украине и Западу. В частности, эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев высказал мнение, что переговоры между Лукашенко и Путиным свидетельствуют о запуске процесса экономической интеграции двух государств. При этом специалист отметил, что иного выхода, после событий в Беларуси в 2020-м году, у Лукашенко не осталось.

Кроме того, в материале портала "Комментарии" также говорилось, что на встрече с главой Кремля Владимиром Путиным, Александр Лукашенко сделал заявление о том, что считает россиян и белорусов "практически единым народом".

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