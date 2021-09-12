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В России оценили возможность политической интеграции с Беларусью

Реализация 28 программ, согласованных на встрече Путина с Лукашенко, нуждается в "титанической работе"

сегодня, 21:41
Автор:

Елизавета Черных

Спикер Кремля Дмитрий Песков считает теоретически возможной политическую интеграцию Российской Федерации и Беларуси. По словам пресс-секретаря Путина, этот вопрос будут обсуждать, если он будет отвечать интересам двух государств. Об этом пишет издание "РБК-Украина", ссылаясь на ТАСС. 

В России оценили возможность политической интеграции с Беларусью

Дмитрий Песков - фото из открытых источников

"Политическая интеграция России и Беларуси теоретически возможна, если будет отвечать интересам обеих стран", — сказал Песков. 

При этом представитель российского президента также добавил, что для реализации 28 программ, которые согласовали на встрече глава Кремля с его белорусским коллегой Александром Лукашенко, необходима "титаническая работа" и принятие множества подзаконных актов. 

Отметим, что 10 сентября в Москве состоялись трехчасовые переговоры президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко. Так, стало известно, что уже в следующем месяце стороны могут принять 28 программ по созданию Союзного государства между Беларусью и Россией. Издание "Комментарии" обратилось к экспертам, чтобы узнать, к чему готовиться Украине и Западу.  В частности, эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев высказал мнение, что переговоры между Лукашенко и Путиным свидетельствуют о запуске процесса экономической интеграции двух государств. При этом специалист отметил, что иного выхода, после событий в Беларуси в 2020-м году, у Лукашенко не осталось. 

Кроме того, в материале портала "Комментарии" также говорилось, что на встрече с главой Кремля Владимиром Путиным, Александр Лукашенко сделал заявление о том, что считает россиян и белорусов "практически единым народом". 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/teoreticheski-vozmozhna-peskov-prokommentiroval-1631468934.html
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Обсуждения

Владимир

сегодня, 21:00

Развалиться в Беловежской пуще им хватило 3секунды,а теперь придумали 28актов...Каждый хочет быть в деревне,но первым...

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