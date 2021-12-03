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Белорусская экономика страдает: как на государство повлияли санкции США

Лукашенко говорит, что белорусская экономика находится под беспрецедентным внешним давлением

сегодня, 13:04
Автор:

Карина Ожерельева
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Александр Лукашенко заявил в пятницу, 3 декабря, что экономика государства испытала беспрецедентное внешнее давление через день после того, как Соединенные Штаты и их союзники ввели санкции против десятков физических и юридических лиц в Беларуси. Об этом сообщает Reuters.

Белорусская экономика страдает: как на государство повлияли санкции США

Александр Лукашенко - фото из открытых источников

Последний раунд санкций имел целью существенно усилить давление на Лукашенко, которого западные правительства обвиняют в фальсификации президентских выборов, приказе массового подавления оппозиции и отталкивании ближневосточных мигрантов к границе с Польшей – все это он отрицает.

"Наша экономика находится под внешним давлением беспрецедентного масштаба и глубины", – цитирует Лукашенко государственное информационное агентство Беларуси.

Лукашенко заявил, что Белоруссии удалось сохранить экономический рост. В прошлом году экономика сократилась на 0,9%, а Всемирный банк ожидает ее роста на 1,2% в 2021 году согласно прогнозам в октябре.

По словам Лукашенко, власти Беларуси должны обеспечить снижение инфляции до 6% в 2022 году с 10,5% на 1 ноября.

"Мы планируем иметь однозначную инфляцию на уровне 6% в 2022 году", — сказал Лукашенко.

Акции мировых производителей калия выросли в четверг, 2 декабря, после санкций против Белорусской калийной компании (БКК), являющейся экспортером белорусского государственного производителя калия "Беларуськалий" и основного валютного предприятия Минска.

Как сообщали ранее "Комментарии", против граждан и компаний Беларуси Соединенные штаты и Канада ввели новый пакет санкций. В санкционный список попал сын Александра Лукашенко Дмитрий Лукашенко. 


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Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/lukashenko-says-belarusian-economy-is-under-unprecedented-external-pressure-2021-12-03/
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