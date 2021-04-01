Белорусская оппозиционерка Тихановская рассказала, кем считает Путина (ВИДЕО)



















Множество оппозиционных протестов, вспыхнувших после президентских выборов в Беларуси, помогают большинству местных граждан изменить свое отношение к правительству России. О причинах этого и личном отношении к президенту РФ Владимиру Путину рассказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Интервью с политиком опубликовала "Европейская правда".

Тихановская рассказала, кем сейчас для нее является Путин. Фото: Getty Images

Как утверждает Тихановская, на данный момент она воспринимает Путина не иначе, как главу соседнего государства. При этом политическая оппозиция Беларуси всячески призывает российское правительство не вмешиваться во внутренние дела их страны. Это происходит из-за того, что в Кремле поддерживают политику самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко.

Светлана Тихановская говорит, что на фоне этого многие белорусы начали хуже относиться к правительству Российской Федерации. По словам политика, в РФ никоим образом не реагируют на призывы белорусской оппозиции о невмешательстве.

Также лидер оппозиции подчеркивает, что в Беларуси ухудшается внутренняя ситуация: многих участников протестов обыскивают, арестовывают, незаконно применяют силу. Главной задачей своей команды Тихановская называет необходимость не позволить забыть о Беларуси и её политических проблемах.

Стоит отметить, что во время этого интервью (первого для украинского издания, — ред.) политик впервые четко, без обиняков подчеркнула, что Крым был и остается частью украинского государства. Свои предыдущие заявления она назвала попыткой говорить на "языке дипломатии".

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как Тихановская может быть связана с Соединенными Штатами и что за последствия этого могут угрожать Лукашенко.

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