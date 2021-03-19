«Два человека моих»: Лукашенко назвал вероятных кандидатов на пост президента Беларуси

Президентская власть в Беларуси может смениться только после очередных выборов. Об этом во время пребывания на предприятии "Молочный мир" сообщил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет TYT.BY.



Лукашенко пообещал, что у Беларуси будут и другие президенты. Фото: ТАСС

При общении с работниками организации Лукашенко заверил, что его родственники, в том числе сыновья, в высокую политику не пойдут. Вместе с этим политик отметил, что Беларуси нужны "толковые" люди, которые знают своей стране цену.

"Мои дети после меня не будут президентами, — отметил Лукашенко. — Вот у меня тут два человека моих, они могут участвовать в президентских выборах, будут крепкими кандидатами".

Речь идет о генерал-лейтенанте Юрии Караеве и нынешнем председателе Гродненского областного исполнительного комитета Владимире Каранике.

Караев в 2019-2020 годах был главой белорусского Министерства внутренних дел. В октябре 2020 года заполучил должность помощника президента — инспектора по Гродненской области. Во время протестов белорусов летом прошлого года контролировал работу правоохранительных органов и считал "минимальное насилие" нормальным, дабы сохранить общественный порядок.

Владимир Караник до назначения в облисполком Гродно более года был главой белорусского Минздрава. Также отметился тем, что во время протестов был на стороне милиционеров, а не протестующих. Всячески отрицал жестокость госструктур во время восстания и называл подобные выражения подменой понятий.

Во время выступления Александр Лукашенко не упомянул бывшую конкурентку Светлану Тихановскую. Это может значить, что в качестве возможной кандидатки на следующих президентских выборах политик ее не рассматривает. При этом Лукашенко заверил белорусов, что в стране обязательно будут другие президенты, кроме него.

У Тихановской на это пока никак не отреагировали. Но вместе с этим команда оппозиционерки ведет борьбу за объявление новых президентских выборов, как сообщалось в официальном Telegram-канале политика. Так, спецпредставитель Светланы Тихановской по выборам Александр Шлык уже представил общественности проекты решений, которые призваны сделать волеизъявление белорусов максимально честными. Это должно помочь вывести страну из установившегося политического кризиса, считают оппозиционеры.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что Тихановская может быть связанна с США, что отобразиться на новых "сюрпризах" для Лукашенко. Подробнее читайте в нашем материале.

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