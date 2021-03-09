Давление на Лукашенко: как Светлана Тихановская связана с США

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Вечканова Елена
Самопровозглашенного
президента Беларуси Александра Лукашенко может ожидать неприятный "сюрприз" со
стороны Соединенных Штатов. По словам пресс-секретаря белорусской оппозиционерки
Светланы Тихановской Анны Красулиной, администрация Белого Дома готовится к объявлению
санкций множеству финансовых активов Лукашенко и его соратников, сообщает "Украина
24".
Белорусская оппозиция активно сотрудничает с США. Коллаж: rusdialog
Во время эфира Красулина
подчеркнула, что нынешний президент США Джозеф Байден еще будучи кандидатом
осуждал кровавый режим Лукашенко и обещал применить по отношению к нему экономические
санкции. Оппозиция Беларуси невероятно надеется на подобные действия западных
партеров, ведь, по словам Анны Красулиной, у самопровозглашенного президента
практически все активы выведены за границу.
Также
представительница оппозиции напомнила, что в конце 2020 года Штаты приняли акт
о демократии в Беларуси. Этот документ также выражает невероятную поддержку
всем жителям страны, поднявшимся против диктатуры Лукашенко.
К слову, именно на
население — как и летом прошлого года — оппозиция снова делает ставку при
борьбе с Александром Лукашенко. При этом общие народные настроения они хотят
подкрепить силой экономических санкций. К примеру, сама Светлана Тихановская в
эти дни, по словам Красулиной, находится в Швейцарии. Между представителями
этой страны и белорусскими оппозиционерами ведутся переговоры насчет заморозки
счетов Лукашенко в банках.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, каким образом на Александра Лукашенко могут повлиять санкции, введенные СНБО против лидера партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.
Также на портале
можно узнать, о каких богатствах самопровозглашенного белорусского лидера Лукашенко стало известно в свежем фильме от белорусских оппозиционеров. Спойлер
— дворец тоже имеется.
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