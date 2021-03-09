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Главная Новости Мир Беларусь Давление на Лукашенко: как Светлана Тихановская связана с США
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Давление на Лукашенко: как Светлана Тихановская связана с США

Оппозиционные силы Беларуси отслеживают американские настрои

сегодня, 20:53
Автор:

Вечканова Елена

Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко может ожидать неприятный "сюрприз" со стороны Соединенных Штатов. По словам пресс-секретаря белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Анны Красулиной, администрация Белого Дома готовится к объявлению санкций множеству финансовых активов Лукашенко и его соратников, сообщает "Украина 24".

Давление на Лукашенко: как Светлана Тихановская связана с США

Белорусская оппозиция активно сотрудничает с США. Коллаж: rusdialog

Во время эфира Красулина подчеркнула, что нынешний президент США Джозеф Байден еще будучи кандидатом осуждал кровавый режим Лукашенко и обещал применить по отношению к нему экономические санкции. Оппозиция Беларуси невероятно надеется на подобные действия западных партеров, ведь, по словам Анны Красулиной, у самопровозглашенного президента практически все активы выведены за границу.

"Байден обещал во время своей избирательной кампании найти и заблокировать счета и активы Лукашенко, его семьи, его приближенных и тех, кто называется "кошельками Лукашенко", отмывает для него деньги. Это очень серьезный шаг, мы на это рассчитываем", — помимо прочего заметила пресс-секретарь Тихановской.

Также представительница оппозиции напомнила, что в конце 2020 года Штаты приняли акт о демократии в Беларуси. Этот документ также выражает невероятную поддержку всем жителям страны, поднявшимся против диктатуры Лукашенко.

К слову, именно на население — как и летом прошлого года — оппозиция снова делает ставку при борьбе с Александром Лукашенко. При этом общие народные настроения они хотят подкрепить силой экономических санкций. К примеру, сама Светлана Тихановская в эти дни, по словам Красулиной, находится в Швейцарии. Между представителями этой страны и белорусскими оппозиционерами ведутся переговоры насчет заморозки счетов Лукашенко в банках.

"Активы Лукашенко являются выведенными из Беларуси, все они были организованы в результате коррупционных схем и, соответственно, они должны быть заблокированы. Он не должен иметь к ним доступ для того, чтобы оплачивать своих наемников. Вот об этом идет речь", — подытожила свое выступление Анна Красулина.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, каким образом на Александра Лукашенко могут повлиять санкции, введенные СНБО против лидера партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Также на портале можно узнать, о каких богатствах самопровозглашенного белорусского лидера Лукашенко стало известно в свежем фильме от белорусских оппозиционеров. Спойлер — дворец тоже имеется.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/vmire-news/8438-tihanovskaya-gotovit-novyy-udar-po-lukashenko-poyavilis-podrobnosti
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