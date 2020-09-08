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Белорусские оппозиционеры вышли на связь после дня тишины

Иван Кравцов и Антон Родненков на данный момент пребывают в Киеве

сегодня, 17:37
Автор:

Владимир Лавский

Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков вышли на связь из Киева. Об этом сообщает пресс-служба Координационного совета Беларуси. 

Белорусские оппозиционеры вышли на связь после дня тишины

По данным пресс-службы, Кравцов и Родненков сейчас находятся в Киеве, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Официальная причина их пребывания в столице пока неизвестна, не исключено, что здесь они скрываются от белорусских спецслужб. 

Как ранее сообщали "Комментарии", на границе с Беларусью была задержана Мария Колесникова, которая вместе с Кравцовым и Родненковым двигалась в направлении Украины. Официально неизвестно, почему оппозиционерка не смогла попасть в Украину. По одной из версий, на высокой скорости выпала из автомобиля. По предварительным данным, сейчас Колесникова пребывает в одном из СИЗО на родине. 

Светлана Тихановская, которая сейчас также пребывает за пределами Беларуси, обратилась к президенту страны Александру Лукашенко с требованием немедленно освободить Колесникову. 

"Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного Совета и политзаключенные. Задача Координационного Совета — быть платформой для переговоров. Другого решения нет, и Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх", - заявила Тихановская. 




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