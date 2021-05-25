Белорусские силовики показали задержанного Романа Протасевича

Основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич находится в одной из минских больниц. Об этом рассказала мать оппозиционера Наталья Протасевич, информирует Белсат.

Роман Протасевич. Фото: телеграм-канал NEXTA

Вроде бы ее сына нашли в одной из минских больниц. Состояние его критическое — у парня проблемы с сердцем, сообщили женщине "доброжелатели".

"У Романа проблемы с сердцем, его не призвали в армию. Однажды у него было предынфарктное состояние. Все мы "сердечники" по материнской линии", — говорит Наталья Протасевич.

Женщина не знает, в какой именно больнице может находиться Роман.

В свою очередь, в МВД Беларуси утверждают, что Роман Протасевич содержится в следственном изоляторе №1 города Минска. Жалоб на состояние здоровья от него не поступало.

"В Интернете распространяется информация от лица матери Протасевича Романа о том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска. Указанные сведения не соответствуют действительности", — уверяет пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Вскоре в Сети появились фото и видео с задержанным Протасевичем.









Как сообщали ранее председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко считает, что происшедшая спецоперация – явно спайка КГБ и ФСБ. "Нет сомнений, что это всё санкционировано не только Минском, но и Москвой. Силовая посадка самолета, пролетающего над территорией Беларуси, симуляции "бомбы", сопровождение военным истребителем. Путин и Лукашенко сделали заложниками всех пассажиров самолета. У них нет предела борьбе со свободой слова. Ловили не убийцу, террориста, а журналиста, основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta. Подавив свободу слова непосредственно в Республике Беларусь (РБ) и Российской Федерации (РФ), диктаторы начали охоту на тех, кто вынужденно выехал за границу. Пускаясь на полный беспредел – воздушное пиратство, фактически — государственный терроризм", — отмечает эксперт.

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