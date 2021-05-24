Задержание Протасевича в Беларуси: как могут дальше развиваться события

В Минске задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании, которое не подтвердилось. Как расценивать такие методы задержания неугодных Лукашенко? Как могут далее развиваться события? "Комментарии" узнали прогноз экспертов.

Роман Протасевич. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Нет сомнений, что это всё санкционировано не только Минском, но и Москвой"

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко считает, что происшедшая спецоперация – явно спайка КГБ и ФСБ.

"Нет сомнений, что это всё санкционировано не только Минском, но и Москвой. Силовая посадка самолета, пролетающего над территорией Беларуси, симуляции "бомбы", сопровождение военным истребителем. Путин и Лукашенко сделали заложниками всех пассажиров самолета. У них нет предела борьбе со свободой слова. Ловили не убийцу, террориста, а журналиста, основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta. Подавив свободу слова непосредственно в Республике Беларусь (РБ) и Российской Федерации (РФ), диктаторы начали охоту на тех, кто вынужденно выехал за границу. Пускаясь на полный беспредел – воздушное пиратство, фактически — государственный терроризм", — отмечает эксперт.

Павел Жовниренко уверен, что речь должна идти не просто о Беларуси, не просто о Лукашенко, но о Союзном государстве – РБ и РФ.

"Они работают тандемом. И Беларусь тут выступает как модель, как лаборатория, каким образом бороться с оппозицией. В этом ракурсе можно рассматривать недавние решения России по поводу объявления ряда общественных организаций, СМИ иностранными агентами, экстремистскими организациями. Это делается, чтобы обезглавить руководство оппозиции. Тот путь, который проложил Лукашенко в прошлом году. Так что, используя Беларусь как лабораторию, российское руководство черпает опыт для применения репрессивных мер и на своей территории. При этом вырабатывается система борьбы не только с внутренней оппозицией, но и с внешним миром. Создается одна общая тоталитарная система", — подчеркивает эксперт.

По мнению Павла Жовниренко, коллективному Западу пора переходить от политики ожидания и вялого реагирования, констатации недопустимости таких действий, которые всё чаще применяют белорусское и российское руководство, к жесткому противостоянию такому поведению и его предупреждению.

"Переходя к активной фазе противостояния, понимая, что РФ и РБ выступают, фактически, против всей мировой демократии, нужно испытать эффективность максимально жестких санкций на Беларуси. Запретить всем депутатам белорусского парламента въезд в цивилизованные страны. То же самое — для силовиков, судей, прокуроров. Отключение от SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи – прим. ред.). Запрет полетов "Белавиа" в европейские (а, возможно, и не только в европейские) страны. Объявление Беларуси зоной, над которой запрещены полеты. Экономическая блокада. Исключение из ИКАО — Международной организации гражданской авиации. Нужно жестко и по нарастающей ставить Лукашенко на место. Потому что мы уже видим Сомали в центре Европы", — резюмирует Павел Жовниренко.

"Свобода слова и оппозиционная деятельность в Беларуси подвергается преследованиям самыми грязными методами"

По мнению политолога Олега Гнатюка, спецоперация по задержанию Романа Протасевича является беспрецедентной по своей сути.

"Ведь во время вынужденной посадки гражданского самолета возникала угроза жизни всем без исключения пассажиров, — подчеркивает эксперт. — Сопровождение самолета на посадку с помощью истребителя — очередное подтверждение того, что методы запугивания граждан и игнорирование международных правовых норм — обычное явление для авторитарной Беларуси. Кроме того, такое поведение отдельного государства может представлять угрозу для международной гражданской авиации в целом. Теперь вопрос о безопасности полетов через территорию Беларуси предстанет перед всем мировым сообществом".

Олег Гнатюк уверен — ситуация с Романом Протасевичем в очередной раз показывает, что свобода слова и оппозиционная деятельность в Беларуси подвергается преследованиям самыми грязными методами. Также, в связи с существованием в Беларуси высшей меры наказания для заключенных — смертной казни, возникает угроза жизни самого активиста.

"Какой должна быть реакция мира на такое положение дел? Объединив свои усилия, международная дипломатия и международные организации должны активно требовать немедленного освобождения активиста, введя жесткие санкции против Беларуси, запретив полеты над ее территорией до прояснения ситуации и тому подобное", — считает политолог.

Ранее сообщалось, что народного депутата Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" из-за его поддержки белорусского режима.

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