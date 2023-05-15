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Чем болен Александр Лукашенко: что известно

Президент Беларуси несколько дней избегает публичных встреч. Впервые о возможном ухудшении Лукашенко стало известно после его поездки в Москву.

сегодня, 12:15
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Автор:

Slava Kot

Белорусский оппозиционер и бывший дипломат Павел Латушко считает, что у Александра Лукашенко может быть больное сердце, а именно инфекционно-аллергический миокардит. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на озвученные заявления Павела Латушко на его Youtube–канале.

Чем болен Александр Лукашенко: что известно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Оппозиционер и представитель Объединенного переходного кабинета Павел Латушко поделился информацией из источников о состоянии здоровья президента Беларуси Александра Лукашенко.


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"По некоторым данным, которые мы получаем, у Лукашенко "инфекционно-аллергический миокардит". Проще говоря, у него больное сердце", – сказал Латушко.

Напомним, что последний раз на публике Александр Лукашенко появился 9 мая в Москве, куда поехал на парад ко Дню победы. На видеозаписях было видно, что белорусский президент испытывает дискомфорт. Затем Лукашенко быстро покинул мероприятие и вернулся в Белоруссию.

13 мая стало известно, что Александр Лукашенко посетил "президентскую больницу" в Минске, а на следующий день не явился на церемонию по случаю официального Дня флага, герба и гимна. Вместо него выступил премьер-министр Роман Головченко, но не назвал причину отсутствия президента.

Белорусский портал "Наша Ніва" сообщает, что не исключено, что к хроническим проблемам со здоровьем Лукашенко добавилось еще вирусное заболевание. По мнению издания, такое мнение преобладает среди белорусских чиновников, поскольку вместе с Лукашенко заболело еще несколько человек из его окружения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко снова показалось "обострение ситуации" на границе — срочно собрал силовиков.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UV6tziAbvy4&ab_channel=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE
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