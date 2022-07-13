Чем для Лукашенко закончится вступление в войну – почему он панически боится решения Путина

Россия хочет полностью втянуть Республику Беларусь (РБ) в войну против Украины не только из-за дефицита живой силы. Кремль намерен утилизировать армию соседа и отстранить от власти самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко. А затем поглотить РБ. Такое мнение высказал 13 июля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter. Эксперты оценили для издания "Комментарии" угрозы, исходящие со стороны Беларуси, а также маневры самого Лукашенко.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Россия хочет получить на шахматной доске такую белорусскую фигуру, которую она сможет в нужное ей время задействовать атаки на Украину

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян рассуждает так:

"Сумеет ли Лукашенко и дальше петлять – покажет время. Пока есть два ключевых момента, которые позволяют ему это делать. Первый – неготовность белорусской армии вступить в войну. Ни психологически, ни материально-технически, ни количественно, ни собственно боеспособно. Во-вторых, неготовность белорусского общества к втягиванию в войну".

Для России, считает эксперт, важно не столько вступление Беларуси в войну (здесь и сейчас), сколько доведение белорусских армии и общества до нужной кондиции. Чтобы поддержка войны в РБ была пусть не на уровне поддержки ее в РФ, но на уровне, позволяющем начать эту войну. А состояние армии – позволяло ей не рассыпаться после первых же ударов со стороны ВСУ.

"То есть, Россия хочет получить на шахматной доске такую белорусскую фигуру, которую она сможет в нужное ей время задействовать атаки на Украину в смысле прямого втягивания в боевые действия. На сегодняшний момент вылепить именно такую фигуру у Кремля не получилось. Но он не оставляет попыток это сделать", – констатирует Олег Саакян.

Если на Украину по путинскому приказу всё же двинется белорусская армия, для нас это будет даже определенным шансом

Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев уверен, что желание или нежелание Лукашенко вступать в прямую войну с Украиной не имеет значения.

"Если решение о вторжении будет принято в Кремле, российским фюрером, роль Лукашенко будет минимальной, – поясняет эксперт. – Никто не видел, как воюет белорусская армия. И лучше бы никто не видел. Поддержка войны в Беларуси – на критически малой точке. Процента три поддерживает. Речь о глубоко старшем населении, которое уже одной ногой в могиле".

Этот шаг стал бы рискованным для самой РБ – и с военной точки зрения, и с политической, считает Айдер Муждабаев.

"Если где-то на нас белорусская армия и двинется, то один сверхмотивированный полк Калиновского (добровольческий белорусский полк имени Кастуся Калиновского, сформированный в феврале 2022 года с целью защиты территориальной целостности Украины – прим. ред.) разнесет ее при помощи современных систем вооружений, переданных нам западными партнерами. Ну, а русские могут рвануть на нас в любой момент, с любой точки. Мы к этому готовы. Наши военные свою работу делают отлично. При даже минимальных поставках в Украину дальнобойного современного вооружения, даже армия российского рейха не может что-то этому противопоставить. У них советская логистика, их видят спутники, там раздолбайство полное, – поясняет эксперт. – Если на Украину по путинскому приказу всё же двинется белорусская армия, для нас это будет даже определенным шансом. Потому что само белорусское общество будет быстро и сильно раскачано – как только в РБ пойдут тысячи трупов их соотечественников".

Попытки Лукашенко переиграть Путина – это лишь некие тактические всплески, а поведение – попытка адаптироваться к реальности

Политический психолог Валентин Ким так комментирует действия Лукашенко в российско-украинской войне:

"Александр Григорьевич – одна из самых стабильных политических фигур. А стабильность эта связана с его хитростью, изворотливостью и адаптивностью. Ключевая психологическая черта Лукашенко, несмотря на все его диктаторские даже не замашки, а именно черты (он является настоящими диктатором и тираном) – способность к адаптации. Он всегда вписывается в существующую систему. И я думаю, является одним из самых адекватных политиков на постсоветском пространстве. Он воспринимает реальность такой, какова она есть. Многие другие пытаются ее переиграть, перебороть, диктовать какие-то свои условия окружающей действительности. А Лукашенко всегда встраивается".

Во многом, продолжает эксперт, это объясняется самой структурой взаимодействия между Беларусью и Россией.

"В этом тандеме Беларусь – это рыбка-прилипала. Она не способна существовать без российского донорства. Финансового, политического, экономического, военного, – поясняет Валентин Ким. – И Лукашенко это прекрасно понимает. Поэтому его попытки переиграть Путина – это лишь некие тактические всплески. А поведение – попытка адаптироваться к реальности. Когда он понимает, что Путин его принуждает что-то сделать, он адаптируется к этой реальности. Понимая, что выгоднее держать дистанцию, не влезать непосредственно в конфликт, который его уничтожит. Когда он видит, что Путин силен, он пытается подыгрывать ему. Потому что от силы Путина может получить какие-то свои собственные крохи. В том плане Александр Григорьевич – рыбка-прилипала и адаптант. Максимальная его компетенция – именно способность к адаптации. Когда надо он, подыгрывает, когда не надо, пытается переиграть".

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