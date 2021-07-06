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Что сделал Лукашенко со своим конкурентом на выборах

Один из белорусских оппозиционных политиков получил большой тюремный срок

сегодня, 11:00
Автор:

Данило Матюха

Белорусский оппозиционный политик и бывший банкир Виктор Бабарико получил 14 лет тюрьмы. Об этом сообщает белорусское отделение Радио Свобода.

Что сделал Лукашенко со своим конкурентом на выборах

Виктор Бабарико - фото из открытых источников

Журналисты сообщают, что приговор вынес Верховный суд Республики Белорусь и наказание обжалованию не подлежит.

Известно, что Бабарико пытался принять участие в президентских выборах в Беларуси в 2020 году и считался главным соперником Лукашенко. Но за несколько недель до голосования его задержали по делу о якобы организации преступной группы на базе "Белгазпромбанка" и выводе денег за границу.

Другие фигуранты его дела уже заключили досудебные соглашения, а Бабарико свою вину не признал.

Напомним, что 24 июня Европейский Союз ввел секторальные санкции против Белоруси. Европейские парламентарии заявили, что введенные санкции ограничат режиму Лукашенко доступ к европейским финансовым рынкам, а также значительно уменьшат экспорт товаров белорусской промышленности. Детали ищите в нашем материале.

В свою очередь самопровозглашённый президент Республики Белорусь Александр Лукашенко в провокационной и оскорбительной манере отреагировал на санкции Евросоюза против его страны. Так называемый глава Белоруси обозвал европейских политиков мерзавцами и сказал, что намерен показать им их же бессилие. Подробнее о скандальном выступлении Александра Лукашенко читайте в нашем материале по ссылке.

Также 16 июня послы стран Европейского Союза одобрили новый пакет санкций против Беларуси. Послы ЕС одобрили запрет на выдачу виз и замораживание активов 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси.


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Источник: https://t.me/radiosvaboda/36225
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