Чуть больше месяца до референдума: что ждать от Беларуси с обновленной Конституцией

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Не признанный большей частью мира президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о проведении 27 февраля 2022 года референдума по внесению изменений в Конституцию. К чему могут привести предлагаемые изменения? Что это значит для Беларуси, Украины, Европы? Издание "Комментарии" проанализировало ситуацию вместе с экспертами.
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев поясняет:
По словам эксперта, изначально, предполагалось, что в новой Конституции будет закреплено перераспределение полномочий от президента в пользу парламента или Кабмина. Однако, в итоге от этой идеи решили отказаться, так как в Беларуси отсутствуют работающие политические партии, а создавать их "сверху вниз" не представляется возможным.
В основной закон предлагается внести норму о том, что один и тот же человек не может занимать пост президента Беларуси больше двух сроков. При этом изменения вступят в силу только после принятия обновленной Конституции, что дает право бессменному президенту Беларуси – Лукашенко – баллотироваться еще на два срока.
Также предлагается:
– запретить привлекать к ответственности бывших президентов за действия, которые они совершили во время своей каденции;
– расширить основания для отставки президента (может уйти с поста по состоянию здоровья или по решению Всебелорусского народного собрания);
– ужесточается требование к кандидатам на пост президента (должен быть старше 40 лет и проживать не меньше 20 лет в Беларуси до выборов; в настоящее время минимальный возраст для баллотирования – 35 лет, а в стране нужно находиться не менее 10 лет).
Эксперт акцентирует, что вслед за Россией, Беларусь уходит от попыток копирования западной системы либеральных ценностей и институций к гораздо более понятному и действенному в условиях постсоветского пространства "умеренному консерватизму".
Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян обращает внимание, что происходит продолжение транзита власти, который был запущен на российских условиях в Беларуси, а теперь формализуется через изменения в Конституцию.
По его мнению, Беларусь, фактически, становится плацдармом для возможности ведения Россией агрессивных действий руками белорусского режима. Под прикрытием.
Читайте также на портале "Комментарии" — Лукашенко обратился к протестующим в Казахстане.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости