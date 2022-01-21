Чуть больше месяца до референдума: что ждать от Беларуси с обновленной Конституцией

Не признанный большей частью мира президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о проведении 27 февраля 2022 года референдума по внесению изменений в Конституцию. К чему могут привести предлагаемые изменения? Что это значит для Беларуси, Украины, Европы? Издание "Комментарии" проанализировало ситуацию вместе с экспертами.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Изменения в Конституцию позволят бессменному президенту Беларуси – Лукашенко – баллотироваться еще на два срока

Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев поясняет:

"Конституционная реформа в Беларуси призвана цементировать внутри- и внешнеполитический курс страны, оформившийся ещё в 1994 году, и окончательно закрепившийся после подавления попытки государственного переворота в 2020 году".

По словам эксперта, изначально, предполагалось, что в новой Конституции будет закреплено перераспределение полномочий от президента в пользу парламента или Кабмина. Однако, в итоге от этой идеи решили отказаться, так как в Беларуси отсутствуют работающие политические партии, а создавать их "сверху вниз" не представляется возможным.

В основной закон предлагается внести норму о том, что один и тот же человек не может занимать пост президента Беларуси больше двух сроков. При этом изменения вступят в силу только после принятия обновленной Конституции, что дает право бессменному президенту Беларуси – Лукашенко – баллотироваться еще на два срока.

Также предлагается:

– запретить привлекать к ответственности бывших президентов за действия, которые они совершили во время своей каденции;

– расширить основания для отставки президента (может уйти с поста по состоянию здоровья или по решению Всебелорусского народного собрания);

– ужесточается требование к кандидатам на пост президента (должен быть старше 40 лет и проживать не меньше 20 лет в Беларуси до выборов; в настоящее время минимальный возраст для баллотирования – 35 лет, а в стране нужно находиться не менее 10 лет).

"Кроме того, – продолжает Даниил Богатырев, – основными изменениями в Конституцию станут те, которые закрепят идеологическую основу современного белорусского государства, а именно – прописывание традиционных семейных и общественных ценностей в качестве основных приоритетов идеологической и социальной политики".

Эксперт акцентирует, что вслед за Россией, Беларусь уходит от попыток копирования западной системы либеральных ценностей и институций к гораздо более понятному и действенному в условиях постсоветского пространства "умеренному консерватизму".

Беларусь потеряет свой статус "нейтральной" страны, а на ее территории можно будет размещать ядерное оружие

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян обращает внимание, что происходит продолжение транзита власти, который был запущен на российских условиях в Беларуси, а теперь формализуется через изменения в Конституцию.

"Мы видим, что Лукашенко пытает найти возможность остаться в неких статусах – и не уйти на покой. При этом происходит рост влияния РФ на внутриполитическую ситуацию в Беларуси. В том числе путем неоднократного акцентирования в потребности такой перезагрузки Конституции. Куда также хотят внести отмену внеблокового и безъядерного статуса. То есть, Беларусь потеряет свой статус "нейтральной" страны, а на ее территории можно будет размещать ядерное оружие. Это позволяет РФ более глубоко зайти в Беларусь, уменьшая ее и без того малый уровень суверенности. Как результат – и без того повысившиеся безопасностные риски для Украины и ЕС со стороны Беларуси будут эскалироваться", – прогнозирует Олег Саакаян.

По его мнению, Беларусь, фактически, становится плацдармом для возможности ведения Россией агрессивных действий руками белорусского режима. Под прикрытием.

"Мы уже видели мигрантский кризис как инструмент давления. Лукашенко уже говорил о возможности перекрытия транзита (то есть – элементы энергетического шантажа), а также делал агрессивные заявления по отношению к Украине. Ну, а российско-белорусские военные учения у наших северных границ вполне могут стать постоянным фактором давления или плацдармом для наступления", – резюмирует эксперт.

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