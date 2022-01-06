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Лукашенко обратился к протестующим в Казахстане

Александр Лукашенко заявил, что граждане Казахстана должны перестать опираться власти

сегодня, 15:03
Автор:

Кравцев Сергей
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил обратиться к протестующим Казахстана, призвав тех перестать выступать с протестами, "стать на колени перед военными", принести свои извинения и искать компромиссное решение с президентом государства Касым-Жомартом Токаевым. Как информирует портал "Комментарии", слова Лукашенко передает его пресс-служба.

Лукашенко обратился к протестующим в Казахстане

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Александр Лукашенко заявил, что он хотел бы обратиться к гражданам Казахстана от всего белорусского народа. 

По словам Лукашенко, если не остановиться и не проанализировать все произошедшее, тол потом можно сильно сожалеть. Ведь после того, как перевернуть страну непросто будет ее вновь восстановить. Нужно будет еще искать пути, как договориться.

Лукашенко посоветовал протестующими принести свои извинения силовикам и пытаться договориться с руководством Казахстана. Также Лукашенко высказался о действующем президента Казахстана Токаеве, назвав его образованным человеком, склонным идти на компромисс и диалог. 

Обсуждая события в Казахстане Лукашенко в очередной раз вспомнил акции протеста в Беларуси, отметив, что в очередной раз понял, что могло произойти в его стране.

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Источник: https://t.me/pul_1/4390
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