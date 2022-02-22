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Давайте жить "в мире и согласии": Лукашенко обратился с заявлением к украинцам

Лукашенко обратился к украинскому народу и заговорил о мире

сегодня, 17:41
Автор:

Карина Ожерельева
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление украинскому народу. Обращение было адресовано и властям Украины. Об этом сообщает ТСН.

Давайте жить "в мире и согласии": Лукашенко обратился с заявлением к украинцам

Лукашенко на встрече с Путиным - фото из открытых источников

"Хочу обратиться к украинскому народу и руководству: давайте сделаем так, чтобы мы всегда жили в мире и согласии. Это наш путь – путь миролюбия и согласия", – сообщил самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия не хочет разрывать дипломатические отношения с Украиной: в Кремле отреагировали на слова Зеленского. Россия отреагировала на возможное расторжение дипломатических отношений с Украиной. Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил о расторжении дипотношений с РФ. В Москве утверждают, что не поддерживают подобную инициативу. В свою очередь, спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что "в Кремле считают это крайне нежелательным сценарием".

Также "Комментарии" писали, что в МИД Беларуси заявили, что Минск с уважением и пониманием относится к позиции Кремля о признании "независимости" квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР". При этом повторять шаг Владимира Путина у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко не стали, уклонившись от признания "ЛДНР". При этом в МИД Беларуси выразили возмущение по поводу того, что Запад оказывает санкционное давление на Беларусь.

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Источник: https://tsn.ua/politika/lukashenko-zvernuvsya-do-ukrayinciv-ta-zagovoriv-pro-mir-1984246.html
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