Давайте жить "в мире и согласии": Лукашенко обратился с заявлением к украинцам

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление украинскому народу. Обращение было адресовано и властям Украины. Об этом сообщает ТСН.

Лукашенко на встрече с Путиным - фото из открытых источников

"Хочу обратиться к украинскому народу и руководству: давайте сделаем так, чтобы мы всегда жили в мире и согласии. Это наш путь – путь миролюбия и согласия", – сообщил самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия не хочет разрывать дипломатические отношения с Украиной: в Кремле отреагировали на слова Зеленского. Россия отреагировала на возможное расторжение дипломатических отношений с Украиной. Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил о расторжении дипотношений с РФ. В Москве утверждают, что не поддерживают подобную инициативу. В свою очередь, спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что "в Кремле считают это крайне нежелательным сценарием".

Также "Комментарии" писали, что в МИД Беларуси заявили, что Минск с уважением и пониманием относится к позиции Кремля о признании "независимости" квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР". При этом повторять шаг Владимира Путина у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко не стали, уклонившись от признания "ЛДНР". При этом в МИД Беларуси выразили возмущение по поводу того, что Запад оказывает санкционное давление на Беларусь.

Читайте на портале "Комментарии": представители команды отечественных айтовцев, являющихся столичными волонтерами, изобрели интерактивную карту, с помощью которой можно отследить пребывание и пути перемещений российских вооруженных сил вблизи границ нашей страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!