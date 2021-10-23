До 7000 мигрантов на территории Беларуси ищут возможности пересечь границу ЕС: что происходит

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Ольга Чародий
Европейские соседи Беларуси – Литва, Латвия и Польша – продолжают страдать от беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов, считая это гибридной ответом режима Лукашенко. По их мнению, так он мстит за позицию и их, и всего ЕС касательно непризнания его режима, осуждения репрессий в Беларуси, введения санкций.
Беларусь (фото из открытых источников)
В МВД Литвы заявили, что сейчас на территории Беларуси может находиться 6-7 тысяч нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии и других стран, которые ищут возможности нелегально пересечь границу ЕС. Эксперты оценили происходящее для издания "Комментарии".
Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок считает, что масштабы нелегальной миграции из Беларуси в страны ЕС, действительно, приобрели угрожающие масштабы.
По его мнению, дипломатическая война с Лукашенко уже имеет определенные положительные последствия для стран ЕС. Так, власть Беларуси отказала в получении виз мигрантам в аэропорту Минска, что существенно уменьшило поток беженцев из стран третьего мира. Но нет гарантии, что завтра это снова не восстановится.
Подобная история, напоминает он, была и с введением санкций против Беларуси в прошлом году, когда ЕС рассматривал вопрос о выделении Беларуси кредита в сумме 3 млрд евро. Но на фоне массовых акций протеста после выборов президента и оглашения их результатов (непризнанных большинством стран), ЕС отказался от такой идеи. Чем в итоге только подтолкнул Беларусь в объятия России.
Политолог Андрей Окара не исключает, что ЕС может ответить санкциями на миграционный кризис. Некоторые, напоминает он, уже есть – на Белавиа, закрытие воздушного коридора через Беларусь. Это – болезненный экономический удар по режиму Лукашенко, уверен эксперт.
"Ответ режима Лукашенко на санкции миграционным кризисом – это, безусловно, гибридная война. Всё делается сознательно, с определенным замыслом. Плюс коррупционная составляющая (на этом явно зарабатывают). И Европа на эту агрессию не может ассиметрично ответить, – считает Андрей Окара. – Лукашенковская пропаганда рассказывает: то, что делает Европа, помогая оппозиции, это гибридная война против Беларуси. На самом деле Европа тут пассивная, без активных действий. И в ситуации с беженцами Европа понимает, что предпринимать какие-то санкции тут – неэффективно. Что можно сделать эффективно – это закрыться от Беларуси. Колючая проволока, эффективная охрана границы, стены и так далее".
При этом, отмечает эксперт, мы видим две позиции. Литву и в меньшей степени Латвию, Польшу, которые являются главными жертвами гибридной войны против Запада, развязанной режимом Лукашенко. Их позиция более активна, адекватна вызовам. С другой стороны – общая позиция ЕС. Расслабленная, традиционно озабоченная, но не особо решительная, неэффективная.
Политолог считает, что, скорее всего, Литва, Латвия и Польша будут оставлены со своими проблемами один на один. А ЕС если и введет какие-то санкции против Беларуси, то лишь номинальные, несущественные. Реально же помочь может лишь укрепление границ, максимальное отгораживание от Беларуси, уверен Андрей Окара.
Напомним, польский парламент принял план по строительству стены на границе с Беларусью.
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