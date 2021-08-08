ЕС поставил ультиматум Лукашенко – в противном случае санкции продолжат действовать

Европейский Союз (ЕС) обнародовал заявление по случаю годовщины сфальсифицированных выборов президента Беларуси, призвав режим Лукашенко начать диалог с гражданами. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "Европейская правда", цитируя заявление высокого представителя Жозепа Борреля от имени ЕС.

Александр Лукашенко. Фото: u-f.ru

Фактически в этом заявлении чиновник Европейского Союза озвучил единственный возможный путь по снятию санкций Брюсселя с Белоруссии. Существует только один способ закончить кризис – это начать Лукашенко диалог с белорусским народом, услышать мнение несогласных с его политикой.

Давление ЕС прекратится только в том случае, если Беларусь снова начнет исповедовать принципы демократии, когда власти Беларуси начнут считаться с правами человека. Европейский Союз ждёт от режима Лукашенко освобождения более 600 оппозиционеров, которые сегодня брошены режимом за решетку, а также объявления честных и демократических выборов под наблюдением ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении.

Также в ЕС заверяют, что, как только последуют позитивные новости с Минска, Брюссель готов выполнить все свои обязательства, в частности о помощи в экономическом плане. Европейский Союз обязуется помогать с реформированием институтов, способствовать созданию новых рабочих мест с достойной заработной платой, в том числе путем Комплексного плана экономической помощи до 3 млрд евро для демократической Беларуси.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало о том, что в Минске решили, как ответить на санкции Украины, Польши и Литвы. Для начала там уберут все товары этих стран из полок в торговых сетях.





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