Где в Беларуси размещают «Орешник»: аналитики показали карту

По всей вероятности, Россия размещает свои новые гиперзвуковые баллистические ракеты "Орешник", способные нести ядерное оружие, на бывшей авиабазе в восточной Беларуси.

Вероятное место размещения ракеты «Орешник» в Белоруссии. Фото: из открытых источников

По оценкам западных аналитиков, это может усилить способность России доставлять ракеты по всей территории в Европе, пишет издание Reuters.

Два американских исследователя, изучая спутниковые снимки, обнаружили базу, где, вероятно, размещают ракетный комплекс. Это также согласовывается с выводами американской разведки, сообщил источник, знакомый с этим вопросом.

Исследователи Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери в Калифорнии и Декер Эвелет из исследовательской и аналитической организации CNA в Виргинии сообщили, что они базируют свое заключение о размещении "Орешника" в Беларуси на снимках спутниковой компании Planet Labs.

Аналитики утверждают, что они на 90% уверены: мобильные пусковые установки "Орешник" будут размещены на бывшей авиабазе вблизи Кричева. Это примерно в 307 км восточнее Минска и в 478 км юго-западнее Москвы.

Анализ снимков Planet Labs обнаружил поспешный строительный проект, начавшийся между 4 и 12 августа. Видны также черты, соответствующие характеристикам российской стратегической ракетной базы.

Одним из явных признаков на фотографии от 19 ноября является "точка перевалки военной железной дороги", окруженная защитным забором. По словам одного из исследователей, туда на поезде можно было доставить ракеты, мобильные пусковые установки к ним и другие компоненты.

Джеффри Льюис называет еще одну особенность — заливку в конце взлетно-посадочной полосы бетонной площадки, которую позже покрыли землей. Исследователь считает это "замаскированной точкой запуска".

Как сообщал портал "Комментарии", в Беларуси сделали новое заявление о причинах размещения в стране российской ракеты "Орешник". Министр обороны Виктор Хренин сказал, что разместили ракетный комплекс якобы из-за "агрессии Запада".