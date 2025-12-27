Де в Білорусі розміщують «Орєшнік»: аналітики показали карту

Ймовірно, Росія розміщує свої нові гіперзвукові балістичні ракети "Орєшнік", здатні нести ядерну зброю, на колишній авіабазі у східній Білорусі.

Ймовірне місце розміщення ракети «Орєшнік» в Білорусі. Фото: з відкритих джерел

За оцінками західних аналітиків, це може посилити здатність Росії доставляти ракети по всій території Європі, пише видання Reuters.

Двоє американських дослідників, вивчаючи супутникові знімки, виявили базу, де, ймовірно, розміщують ракетний комплекс. Це також узгоджується з висновками американської розвідки, повідомило виданню джерело, знайоме з цим питанням.

Дослідники Джеффрі Льюїс з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Каліфорнії та Декер Евелет з дослідницької та аналітичної організації CNA у Вірджинії повідомили, що вони базують свій висновок щодо розміщення "Орєшніка" в Білорусі на знімках супутникової компанії Planet Labs.

Аналітики стверджують, що вони на 90% впевнені: мобільні пускові установки "Орєшнік" будуть розміщені на колишній авіабазі поблизу Кричева. Це приблизно за 307 км на схід від Мінська та за 478 км на південний захід від Москви.

Аналіз знімків Planet Labs виявив поспішний будівельний проект, який розпочався між 4 та 12 серпня. Видно також риси, що відповідають характеристикам російської стратегічної ракетної бази.

Однією з явних ознак на фотографії від 19 листопада є "пункт перевалки військової залізниці", оточений захисним парканом. За словами одного з дослідників, туди потягом можна було доставити ракети, мобільні пускові установки до них та інші компоненти.

Джеффрі Льюїс називає ще одну особливість — заливання в кінці злітно-посадкової смуги бетонного майданчика, який пізніше покрили землею. Дослідник вважає це "замаскованою точкою запуску".

Як повідомляв портал "Коментарі", у Білорусі зробили нову заяву про причини розміщення в країні російської ракети "Орєшнік". Міністр оборони Віктор Хренін сказав, що розмістили ракетний комплекс нібито через "агресію Заходу".