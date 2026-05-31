Где в Беларуси размещен "Орешник": названо точное место, где Путин прячет ракеты (КАРТА)

Российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник" мог быть размещен на территории заброшенной авиабазы в Могилевской области Беларуси. Об этом заявили белорусские оппозиционные структуры, отслеживающие военную логистику и перемещение техники по территории России.

Ракета "Орешник". Фото иллюстративное

По данным "Сообщества железнодорожников Беларуси", элементы комплекса "Орешник" могли быть доставлены на аэродром Кричев-6, который формально числится как логистический центр. Объект расположен в Могилевской области, в нескольких километрах от границы с РФ.

Оппозиционные белорусские аналитики утверждают, что масштабный военный эшелон прибыл в район базы в период с 20 по 29 декабря. По их данным, поезд отправился со станции Капустин Яр, который является одним из ключевых ракетных полигонов России. В документах отправителем числилась воинская часть, связанная с 4-м Государственным центральным межвидовым полигоном.

Где размещен "Орешник" в Беларуси

Согласно обнародованным данным, эшелон состоял из десятков вагонов разного назначения:

— 54 платформ с военной техникой;

— 6 крытых вагонов со снаряжением;

— вагон с взрывчатыми материалами и боеприпасами;

— пассажирские вагоны с личным составом.

Груз был оформлен под условными кодами, являющимися типичной практикой для сокрытия военных перевозок.

По данным белорусской оппозиции, на май 2026 года техника остается на территории объекта, а военный контингент продолжает находиться на базе. Признаки ротации или вывоза не зафиксированы. Американские аналитики также предполагают, что именно Кричев-6 может быть одной из площадок размещения "Орешника". Они отмечают, что контроль над комплексом осуществляют российские военные, в то время как белорусская сторона выполняет преимущественно охранные и логистические функции.

