Где в Беларуси размещен "Орешник": названо точное место, где Путин прячет ракеты (КАРТА)
Где в Беларуси размещен "Орешник": названо точное место, где Путин прячет ракеты (КАРТА)

Белорусская оппозиция заявила, что российский ракетный комплекс "Орешник" размещен на авиабазе Кричев-6.

31 мая 2026, 09:20
Slava Kot

Российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник" мог быть размещен на территории заброшенной авиабазы в Могилевской области Беларуси. Об этом заявили белорусские оппозиционные структуры, отслеживающие военную логистику и перемещение техники по территории России.

Ракета "Орешник". Фото иллюстративное

По данным "Сообщества железнодорожников Беларуси", элементы комплекса "Орешник" могли быть доставлены на аэродром Кричев-6, который формально числится как логистический центр. Объект расположен в Могилевской области, в нескольких километрах от границы с РФ.

Оппозиционные белорусские аналитики утверждают, что масштабный военный эшелон прибыл в район базы в период с 20 по 29 декабря. По их данным, поезд отправился со станции Капустин Яр, который является одним из ключевых ракетных полигонов России. В документах отправителем числилась воинская часть, связанная с 4-м Государственным центральным межвидовым полигоном.

Где размещен "Орешник" в Беларуси

Согласно обнародованным данным, эшелон состоял из десятков вагонов разного назначения:

  • — 54 платформ с военной техникой;
  • — 6 крытых вагонов со снаряжением;
  • — вагон с взрывчатыми материалами и боеприпасами;
  • — пассажирские вагоны с личным составом.

Груз был оформлен под условными кодами, являющимися типичной практикой для сокрытия военных перевозок.

По данным белорусской оппозиции, на май 2026 года техника остается на территории объекта, а военный контингент продолжает находиться на базе. Признаки ротации или вывоза не зафиксированы. Американские аналитики также предполагают, что именно Кричев-6 может быть одной из площадок размещения "Орешника". Они отмечают, что контроль над комплексом осуществляют российские военные, в то время как белорусская сторона выполняет преимущественно охранные и логистические функции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Кремля на атаку ракетой "Орешник" по Украине.

Также "Комментарии" писали о том, почему Путин не ударил ракетой "Орешник" по Киеву.



Источник: https://militarnyi.com/uk/news/opozytsiya-vstanovyla-mistse-oreshnyka/
