Де в Білорусі розміщено "Орєшнік": названо точне місце, де Путін ховає ракети (КАРТА)

Російський ракетний комплекс середньої дальності "Орєшнік" міг бути розміщений на території занедбаної авіабази в Могильовській області Білорусі. Про це заявили білоруські опозиційні структури, які відстежують військову логістику та переміщення техніки з території Росії.

За даними "Сообщества железнодорожников Беларуси", елементи комплексу "Орєшнік" могли бути доставлені на аеродром Кричев-6, який формально значиться як логістичний центр. Об’єкт розташований у Могильовській області, за кілька кілометрів від кордону з РФ.

Опозиційні білоруські аналітики стверджують, що масштабний військовий ешелон прибув у район бази в період з 20 по 29 грудня. За їхніми даними, потяг вирушив зі станції Капустин Яр, який є одним з ключових ракетних полігонів Росії. У документах відправником значилася військова частина, пов’язана з 4-м Державним центральним міжвидовим полігоном.

Де розміщено "Орєшнік" у Білорусі

Згідно з оприлюдненими даними, ешелон складався з десятків вагонів різного призначення:

- 54 платформи з військовою технікою;

- 6 критих вагонів зі спорядженням;

- вагон з вибуховими матеріалами та боєприпасами;

- пасажирські вагони з особовим складом.

Вантаж був оформлений під умовними кодами, що є типовою практикою для приховування військових перевезень.

За даними білоруської опозиції, станом на травень 2026 року техніка залишається на території об’єкта, а військовий контингент продовжує перебувати на базі. Ознак ротації або вивезення не зафіксовано. Американські аналітики також припускають, що саме Кричев-6 може бути одним із майданчиків розміщення "Орєшніка". Вони зазначають, що контроль над комплексом здійснюють російські військові, тоді як білоруська сторона виконує переважно охоронні та логістичні функції.

