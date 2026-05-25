Росія З'явилася перша реакція Кремля на атаку ракетою "Орєшнік" по Україні
З’явилася перша реакція Кремля на атаку ракетою "Орєшнік" по Україні

Дмитро Пєсков прокоментував застосування Росією ракети «Орєшнік» під час масованої атаки по Україні.

25 травня 2026, 13:40
Slava Kot

У Кремлі вперше офіційно прокоментували масований удар по Україні із застосуванням ракети "Орєшнік". Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив використання цього типу озброєння для удару по Україні, але уникнув детальних пояснень.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Під час брифінгу Пєсков відповів на питання про те, чи став запуск "Орєшніка" відповіддю на удари ЗСУ по російських об’єктах.

"Про удари "Орєшніком" по Києву було сказано в заяві Міноборони РФ, сподіваюся, ви відфіксували ці заяви", — сказав Пєсков.

Напередодні Міноборони РФ повідомило, що 24 травня під час атаки по Україні були використані ракети "Орєшнік", "Іскандер", "Кинджал" та "Циркон". У Москві стверджують, що удари нібито стали "відповіддю" на атаки України по території РФ.

Водночас українська сторона повідомляє, що ракета "Орєшнік" влучила не по Києву, а по Білій Церкві на Київщині. За інформацією ДСНС, після російського удару виникла пожежа у гаражному кооперативі, де згоріли три гаражі. Загалом під час масованої атаки РФ були пошкоджені житлові будинки, торговельні центри та цивільна інфраструктура.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що моніторингові канали заявляють про можливе застосування двох ракет "Орєшнік" для удару по Україні в ніч на 24 травня. Ймовірний удар ракетами "Орєшнік", крім вибухів у Білій Церкві зафіксовано й по окупованій Донеччині.

Також "Коментарі" писали, що в Росії істерично відреагували на перший приїзд Світлани Тихановської в Київ. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що лідерка білоруської опозиції приїхала подивитися на "Орєшнік".



