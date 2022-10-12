Глава белорусского КГБ пугает вторжением "боевиков" из Украины

Глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель на государственном пропагандистском канале "Беларусь-1" сообщил, что специальные секретные службы в Украине готовят несколько сотен боевиков для нападения на Беларусь. Каких-либо прямых доказательств глава КГБ так и не предоставил.

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель. Фото из открытых источников

По словам Тертеля, иностранные службы готовят боевиков не только в Украине, но и у соседних с Беларусью Польши и Литве. Кадебист также считает, что существуют и другие сценарии нападения на Белоруссию. Один из вариантов он озвучил.

"Это, в частности, подготовка к серии терактов на нашей территории", – подчеркнул Тертель.

Глава КГБ сообщил, что взрывы планируются на объектах, по которым осуществляют движение российские и белорусские военные и их техника, вероятно это железная дорога и другие дороги. Тертель все же озвучил в речи службу, которая якобы должна учить украинских боевиков, он считает, что за этим стоит ЦРУ и другие спецслужбы.

Интересно, что Лукашенко 10 октября начал активнее публично использовать нарратив о том, что украинская армия планирует напасть на Беларусь. Именно из-за якобы предстоящего нападения ВСУ президент Беларуси создал региональную группировку войск РФ и Беларуси.

Украинская сторона исключает такие заявления Лукашенко и считает их провокацией со стороны Российской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Российской Федерации Владимир Путин угрожает отставкой или смертью президенту Александру Лукашенко, ведь тот не хочет активно вступать в войну против Украины.

Также "Комментарии" писали, что спецслужбы Лукашенко помогают пересекать нелегалам границу с соседними странами. Видео с таким инцидентом попало в литовские камеры пограничной службы.

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