Готовятся ворваться на территорию Беларуси, - Лукашенко об угрозе из Польши

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
Александр Лукашенко, удерживающий пост президента Беларуси, выступил с ежегодным обращением к народу и парламенту через несколько дней после заявления российского президента о планах разместить в этой стране тактическое ядерное оружие, пишут " Комментарии" со ссылкой на BBC .
О "польской угрозе" говорил «бацька» в ежегодном обращении к народу
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Упомянул он и о принятом решении об увеличении числа военнослужащих в РП до 300 тысяч человек к 2035 году. Фактически вдвое больше, чем есть в Польше сегодня. Лукашенко истолковал это как признак того, что Польша намерена напасть на Беларусь.
Как уточнило издание BBC, ни в Польше, ни в руководстве НАТО, ни в США не говорили о планах нападения на Беларусь.
Напомним, "Комментарии" писали, что самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время своего обращения в парламент и белорусский народ выдвинул "мирное предложение" для Украины и РФ. Суть в прекращении боевых действий без предварительных условий, а также с непременным запретом передвижения и опрокидывания военной техники для обеих сторон. Он также начал бряцать российским ядерным оружием.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что известно о двойной "ядерной" игре Лукашенко.
Читайте на сайте "Комментарии" — аналитики нашли возможное место хранилища ядерного оружия в Беларуси .
Обсуждения
Новости