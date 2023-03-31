Готовятся ворваться на территорию Беларуси, - Лукашенко об угрозе из Польши

Александр Лукашенко, удерживающий пост президента Беларуси, выступил с ежегодным обращением к народу и парламенту через несколько дней после заявления российского президента о планах разместить в этой стране тактическое ядерное оружие, пишут " Комментарии" со ссылкой на BBC .



О "польской угрозе" говорил «бацька» в ежегодном обращении к народу

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"Только в соответствии с последними подписанными контрактами Польша в ближайшем будущем получит 366 танков "Абрамс" и тысячу южнокорейских "Черных пантер", кроме того: 900 самоходных гаубиц К9А1, 38 пусковых установок РCЗВ HIMARS и 50 ПТРК Jaarin, 1 заявил Лукашенко.

Упомянул он и о принятом решении об увеличении числа военнослужащих в РП до 300 тысяч человек к 2035 году. Фактически вдвое больше, чем есть в Польше сегодня. Лукашенко истолковал это как признак того, что Польша намерена напасть на Беларусь.

"Они готовятся ворваться на территорию Беларуси для полного уничтожения нашей страны. Там уже из наших беглецов готовят боевиков, а по-простому — бандитов, что не жалко послать на смерть. Им их не жалко. У нас есть эта информация. Первый опыт такие боевики уже получают в Украине. Но в итоге стают пушечным мясом", — сказал он.

Как уточнило издание BBC, ни в Польше, ни в руководстве НАТО, ни в США не говорили о планах нападения на Беларусь.

Напомним, "Комментарии" писали, что самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время своего обращения в парламент и белорусский народ выдвинул "мирное предложение" для Украины и РФ. Суть в прекращении боевых действий без предварительных условий, а также с непременным запретом передвижения и опрокидывания военной техники для обеих сторон. Он также начал бряцать российским ядерным оружием.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что известно о двойной "ядерной" игре Лукашенко.

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