Граница закрыта: Беларусь начала разворачивать россиян с запретом на выезд

Беларусь фактически перекрыла один из ключевых маршрутов выезда для россиян, подпадающих под ограничения на выезд из РФ. Речь идет о запуске совместной базы пограничного контроля, синхронизированной с российскими реестрами. Теперь граждане России, которым запрещено покидать страну, не могут выехать и через белорусскую территорию. Об этом сообщает "Белсат".

Граница Беларуси. Фото: из открытых источников

Представитель Государственного пограничного комитета Беларуси подтвердил: решение о пропуске принимается на основе данных, полученных из РФ. Если человек числится в базе как невыездной, пересечь границу он не сможет. При этом белорусская сторона прямо указывает, что все вопросы следует адресовать российским властям.

Первый резонансный случай произошел 27 апреля. Россиянин, получивший электронную повестку и обязанный явиться на медобследование, вскоре обнаружил запрет на выезд в цифровом реестре. Попытка покинуть страну через Беларусь оказалась безуспешной – его сняли с рейса, не предоставив официальных документов с объяснением причин.

Мужчина не остановился и попытался вылететь из Минска. Однако и в аэропорту ему отказали в посадке – сначала на рейс в Тбилиси, а затем и на самолет в Ереван. Таким образом, маршрут через Беларусь, который ранее рассматривался как альтернативный способ выезда, оказался закрыт.

Фактически речь идет о расширении российского контроля за пределы страны. Новая система лишает граждан возможности обойти ограничения, используя территорию союзного государства. Эксперты отмечают, что подобная практика может стать массовой, особенно на фоне цифровизации воинского учета и усиления мобилизационных механизмов в России.

