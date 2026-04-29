Кордон закрито: Білорусь почала розгортати росіян із забороною на виїзд

Спільна база з РФ блокує навіть спроби втечі через Мінськ: перші випадки вже зафіксовано

29 квітня 2026, 15:00
Кравцев Сергей

Білорусь фактично перекрила один із ключових маршрутів виїзду для росіян, які підпадають під обмеження на виїзд із РФ. Йдеться про запуск спільної бази прикордонного контролю, що синхронізується з російськими реєстрами. Наразі громадяни Росії, яким заборонено залишати країну, не можуть виїхати і через білоруську територію. Про це повідомляє "Белсат".

Кордон Білорусі. Фото: з відкритих джерел

Представник Державного прикордонного комітету Білорусі підтвердив: рішення про пропуск приймається на основі даних, отриманих із РФ. Якщо людина значиться в основі як невиїзний, перетнути кордон він не зможе. При цьому білоруська сторона прямо вказує на те, що всі питання слід адресувати російській владі.

Перший резонансний випадок трапився 27 квітня. Росіянин, який отримав електронний порядок денний і повинен з'явитися на медобстеження, незабаром виявив заборону на виїзд у цифровому реєстрі. Спроба залишити країну через Білорусь виявилася безуспішною – його зняли з рейсу, не надавши офіційних документів із поясненням причин.

Чоловік не зупинився та спробував вилетіти з Мінська. Однак і в аеропорту йому відмовили у посадці – спочатку на рейс до Тбілісі, а потім і на літак до Єревану. Таким чином, маршрут через Білорусь, який раніше розглядався як альтернативний спосіб виїзду, виявився закритим.

Фактично йдеться про розширення російського контролю за межі країни. Нова система позбавляє громадян можливості уникнути обмеження, використовуючи територію союзної держави. Експерти зазначають, що подібна практика може стати масовою, особливо на тлі цифровізації військового обліку та посилення мобілізаційних механізмів у Росії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — масштабні удари України по нафтовій інфраструктурі Росії змусили Кремль вперше за довгий час публічно визнати наслідки атак. Йдеться про поразку Туапсинського нафтопереробного заводу, після якого влада Краснодарського краю оголосила режим надзвичайної ситуації в районі Туапсе.




Джерело: https://ru.belsat.eu/92964696/rossiyane-prizyvniki
