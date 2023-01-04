Хакеры сломали данные о COVID-тестах Лукашенко: появились новые подробности о его состоянии здоровья

Непризнанный в мире президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, не проводил тесты на коронавирус перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Медуза" .

Недавно хакеры из Беларуси, называющие себя "Объединенным штабом сопротивления", заявили, что сломали медицинский центр управления делами президента Беларуси и показали результаты ПЦР-тестов на COVID, якобы полученных Александром Лукашенко и его сыном Николаем.

В одном из Telegram-каналов хакеры опубликовали более 70 файлов. Среди них есть электронные варианты справок о ПЦР-тестировании по имени Александра и Николая Лукашенко.

Каждый документ имеет QR-код, при переходе по которому открывается официальный сайт медицинского центра управления делами президента Беларуси, где показана такая же справка. Ее можно скачать в формате PDF.

Тестирование сделано в период с апреля 2021 года по конец декабря 2022 года. Все справки были сделаны перед встречами Лукашенко с Путиным. Еще до сентября 2021 года Лукашенко, чтобы встретиться с главой Кремля, было достаточно одного теста, но после этого понадобилось уже больше тестирований.

Проанализировав документы, стало ясно, что справки содержат ряд странных, непонятных вещей. К примеру, в результатах тестов Лукашенко фигурируют 2 разных номера паспорта, а в тестах его сына Николая — три. Один из них такой же, как в паспорте его отца.

Странен также тот факт, что Лукашенко часто получал справки с сыном в один день и время. Иногда даты тестов изменялись, а время взятия анализа и выдачи документа оставалось без изменений.

Во многих документах совпадает время тестирования и выдачи справки. Хотя для того, чтобы получить результат теста ПЦР, нужно определенное время. А в одном документе дата выдачи справки даже предваряет дату проведения теста.

Следовательно, хакеры предположили, что Лукашенко мог вообще не сдавать эти ПЦР-тесты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко обещает россиянам самый счастливый год.