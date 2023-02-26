Хлопок в окрестностях белорусского аэродрома "Мачулище": Что известно

Сообщают о взрывах на белорусском аэродроме в Мачулищах, где базируются МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет "Кинжал". Об этом информируют белорусские телеграмм-каналы, пишут "Комментарии".



В районе аэродрома "Мачулищи", что в РБ, прогремели несколько взрывов

В сообщениях говорится о том, что утром местные жители слышали два взрыва в районе аэродрома. Также есть информация от белорусов о взрыве ночью. А сообщество BYPOL уверяет, что владеет информацией о повреждении российского транспортного самолета и снегоуборочной техники. Местные же жители говорят, что там сейчас собралось много разных военных и экипажей ГАИ. Правоохранители останавливают и проверяют абсолютно все машины, которые проезжают мимо.

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Аэродром "Мачулищи" с начала войны против Украины используют ВКС России. С этого аэродрома регулярно осуществляются взлеты российского самолета ДРЛВ А-50У и истребителей МиГ-31К. Оттуда собственно рашисты довольно часто наносят удары по Украине.

Официальной информации от белорусских властей о взрывах и вообще ситуации в районе военного аэродрома, что всего лишь в 12 километрах от столицы Беларуси — Минска, пока нет.

Как писали "Комментарии" ранее, в последнее время все чаще обсуждается возможность нанесения ударов по военным целям в аннексированном Крыму, что в перспективе может привести не только к деоккупации полуострова, но и к поражению российской армии на юге Украины. Если у украинцев появятся ракеты ATACMS, то ВСУ могут разрушить не только военные базы страны-агрессора, но и полностью уничтожить логистику российских оккупантов, и это в очередной раз ускорит контрнаступление украинских войск.

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